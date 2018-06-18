Моуринью считает справедливым результат матча между сборными Мексики и Германии на ЧМ-2018 по футболу

Легендарный футбольный тренер Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время чемпионата мира по футболу, поделился мнением о прошедшем матче группового этапа между сборными Мексики и Германии.

«Конечно, результат матча справедлив. Мексиканцы были достойны победы, а немцы заслужили поражение. «Ацтеки» действовали на пределе своих возможностей, выложились на все 100%. При этом бундестим были медлительны, предсказуемы и не продемонстрировали особого энтузиазма», — заявил Моуринью.

Ранее он поделился ожиданиями от матча между сборными Англии и Туниса на ЧМ-2018 по футболу.