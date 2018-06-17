Моуринью поделился ожиданиями от матча между сборными Англии и Туниса на ЧМ-2018 по футболу

Легендарный футбольный тренер Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время чемпионата мира по футболу, предсказал результат матча группового этапа мундиаля между национальными командами Англии и Туниса.

«Англичане по своей натуре немного пессимистичны. Они сомневаются в себе, не очень уверенны и ощущают серьёзное давление. Но сборная Туниса находится на другом уровне. В команде Англии собраны одни из лучших европейских футболистов, которые выступают в самых престижных чемпионатах. Думаю, африканцам удастся доставить им некоторые проблемы, но в конце концов победу одержат талант и опыт. Англия победит», — заявил Моуринью.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» выразил мнение, что в эпизоде с забитым мячом Поля Погба в ворота Австралии имел место автогол.