Моуринью — о втором голе сборной Франции: на мой взгляд, это автогол

Легендарный футбольный тренер Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время чемпионата мира по футболу, считает, что второй гол сборной Франции в матче ЧМ-2018 с Австралией следовало бы записать не на Поля Погба, а на австралийского защитника Азиза Бехича.

«На мой взгляд, это всё же был автогол, но это не имеет особого значения. Главное — это желание добиться результата. Мне кажется, лидеры французской сборной чувствовали себя слишком вольготно. Быть может, они не хотели рисковать или не чувствовали уверенности в себе», — сказал Моуринью в эфире RT.

Эксперт RT также отметил, что атакующие игроки французской сборной провели своё далеко не лучший матч. Он отдельно прокомментировал игру Погба, которого тренирует в составе «Манчестер Юнайтед».

«Погба нечасто брал игру на себя. Мы привыкли, что он выступает в роли своеобразной «восьмёрки», футболиста, который действует на протяжении всего поля, от одной штрафной площади до другой. В этой встрече он играл ближе к нападению, но при этом стал автором победного гола», — заявил Моуринью.

Ранее Моуринью объяснил, почему Аргентина пропустила гол в матче ЧМ-2018 с Исландией.