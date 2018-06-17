Моуринью объяснил, почему Аргентина пропустила гол в матче ЧМ-2018 с Исландией

Легендарный футбольный тренер Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время чемпионата мира по футболу, рассказал, почему сборная Аргентина пропустила гол в матче чемпионата мира 2018 года в России с национальной командой Исландии.

«Всё началось на левом фланге обороны аргентинцев. Я всегда прошу своих футболистов не полагаться на арбитров. Иногда они принимают решения в твою пользу, иногда — нет. Вы можете защищать себя руками в некоторых моментах, но это провоцирует потерю баланса. У вас не получится моментально среагировать на действие противника. Поэтому Маркос Рохо не смог заблокировать удар, который в итоге привёл к голу», — сказал Моуринью в эксклюзивном интервью RT.

Он добавил, что ничья в матче с Исландией не повлияет на турнирные перспективы сборной Аргентины.

Ранее эксперт RT поделился своими ожиданиями от матча между национальными командами Германии и Мексики.