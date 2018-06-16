Моуринью поделился ожиданиями от матча между сборными Германии и Мексики на ЧМ-2018 по футболу

Легендарный футбольный тренер Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время ЧМ-2018, поделился своими ожиданиями от матча между национальными командами Германии и Мексики.

«Немцы знают свои сильные стороны и знают, что нужно для победы. Думаю, они будут строго придерживаться своих установок. Мексика — очень интересная команда, творческая и весёлая. Футболисты играют с явным удовольствием. И всё же Германия — это сила», — прокомментировал Моуринью.

Матч Германия — Мексика состоится 17 июня в «Лужниках». Начало — в 18:00 мск.

Ранее Моуринью охарактеризовал игру нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в матче с национальной командой Исландии.