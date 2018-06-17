«Покажите нам вашего Месси»: как болельщики Исландии и Аргентины поддерживали свои команды

Первый матч в квартете D между Аргентиной и Исландией завершился вничью и был признан экспертами и болельщиками одним из самых зрелищных на групповом этапе чемпионата мира. Трибуны стадиона «Спартак» были заполнены до отказа. Исландские болельщики были куда сдержаннее поклонников Аргентины в целом и Лионеля Месси в частности, однако шумная поддержка не помогла «бело-голубым» одержать победу над дебютантами турнира. О том, какая атмосфера царила на матче, — в материале RT.

Репетиция исландцев и уверенность аргентинцев

Уже после окончания жеребьёвки мундиаля матч между Аргентиной и Исландией стал одним из самых ожидаемых на групповом этапе. Билеты на трибуны стадиона «Спартак» закончились ещё на предварительном этапе продаж,

Аргентинский десант захватил Москву за два дня до официального старта чемпионата мира. Москвичи и гости столицы уже успели изучить ритмичную песню поклонников «бело-голубых» о Марадоне, Месси и непременном успехе команды на ЧМ в России.

А вот исландских болельщиков на улицах столицы заметно не было, выдержанные викинги не обращали на себя никакого внимания ровно до полудня субботы. Но затем бело-синее море забушевало в московском парке «Зарядье».

Однако на стадион исландские фанаты не торопились. Все подступы к арене столичного «Спартака» заняли поклонники Месси. Они украшали баннерами территорию возле стадиона, позировали немногочисленным российским фанатам и с удовольствием раздавали интервью.

«Мы в восторге от России. И знаете, что радует больше всего? Погода! Солнце, жара. Можно раздеваться. У нас на родине, в Буэнос-Айресе, сейчас холодно, а здесь — просто красота! Кажется вся Москва уже вместе с нами болеет за Аргентину. Правильно делает, наша страна добьётся успеха на этом чемпионате мира. Смотрите и наслаждайтесь игрой в исполнении нашей великой команды», — заявил журналистам поклонник Месси Пауло, прибывший на матч вместе с друзьями.

Исландцы, отрепетировавшие поддержку команды в центре столицы, стали прибывать на стадион за час до игры. Выходя из метро, они с удивлением смотрели на своих шумных визави из Аргентины и делились впечатлениями от пребывания в Москве.

«Мы прилетели накануне утром, в восторге от города! Он такой огромный, гостеприимный, нам все улыбаются и желают удачи. Это приятно. Мы были во Франции на Евро-2016, но этот турнир не сравнится с чемпионатом Европы. Такой размах! России очень повезло принимать у себя лучшие команды мира», — признаётся семейная пара из Рейкьявика Рагнар и Анна.

Впрочем, не все поклонники исландской команды были столь сдержаны. Компания молодых людей с флагом, украшенным красным крестом, уверенно скандировала: «Покажите нам вашего <...> Месси!».

«Мы не боимся Аргентины. Да, у нас нет Месси, но у нас есть лучшая в мире команда. Здесь, в Москве собралась почти вся Исландия. Вместе мы — сила, и уж точно не испугаемся какого-то Месси, будь он хоть сто раз гением», — пояснили исландцы.

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Такой атмосферы в Тушино не было никогда. На матч между Аргентиной и Исландией собралось 44190 зрителей, что является абсолютным рекордом для арены. Болельщики шумели так сильно, что ещё во время предматчевой разминки игрокам было сложно докричаться друг для друга. Наибольший ажиотаж вызывало каждое касание мяча Лионеля Месси, однако аргентинский футболист был сконцентрирован и не обращал никакого внимания на повышенный интерес к своей персоне.

Исполнение национальных гимнов помогло установить, болельщиков какой страны на стадионе было больше. Аргентинский громко и искренне пели даже журналисты, которые, несмотря на рекомендации ФИФА, пришли на трибуны в национальных футболках своей команды. Исландцы же выглядели сдержаннее соперника.

Сдержанно вёл себя и сам наставник исландского коллектива во время матча. Пока Хорхе Сампаоли мерил шагами техническую зону, светловолосый исландец вглядывался в поле, лишь изредка меняя позу и присаживаясь на своё место на скамейке запасных. Сильные эмоции у 51-летнего тренера не вызвал даже гол в исполнении Альфреда Финнбогасона, который через четыре минуты после точного удара Серхио Агуэро, вернул интригу в матч.

Болельщики сборной Аргентины

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Начало второго тайма не сильно внесло корректив в поведения двух тренеров. Сампаоли продолжал метаться в технической зоне, скидывал и надевал обратно пиджак, и хватался за голову после каждого удара в исполнении главной звезды своей команды.

К Мессии было приковано внимание и Хадльгримссона. Исландец то и дело присаживался на корточки, внимательно изучая линию своей обороны и после, аккуратно подзывая к себе игроков, раз за разом подсказывал, как сдержать натиск лидера аргентинской команды.

Волю своим эмоциям исландец дал лишь после спасения ворот голкипером Ханнесом Тоуром Халльдоурссоном. Отбитый мяч после удара заставил скамейку запасных Исландии вскочить с мест, а болельщиков «наших парней» досматривать матч стоя.

Финальный свисток зафиксировал ничью. Хорхе Сампаоли первым проследовал в раздевалку и не остановился даже на просьбы пресс-атташе команды задержаться в технической зоне. Вслед за своим наставником поспешили и звёздные игроки Аргентины, а их болельщики молча начали покидать «Спартак». Исландия же полным составом проследовала к трибунам. На празднование ушло не меньше 10-ти минут, только после этого команда отправилась в подтрибунное помещение.

«Горжусь поддержкой, которую мы получили»

Первым на послематчевое общение к журналистам вышел Хорхе Сампаоли. Наставник аргентинцев, сменивший пиджак на тренировочное поло, ограничил время ответов на вопросы и заявил, что его команда разочарована результатом, но имеет потенциал для дальнейшей борьбы.

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«Честно говоря, мы очень рассчитывали на три очка. Незабитый пенальти? Он уже часть статистики, которая в будущем может сыграть против нас. Да, пенальти — это всегда шанс, которым в этот раз мы не воспользовались. Сложно оценивать игру Лео, этот матч был очень неудобным для него, соперник блокировал все свободные зоны. Но он сделал всё, что мог. Лионель — преданный футболу человек. Он искренне любит его и будет бороться до конца во имя команды», — рассказал Сампаоли.

Вслед за ним в зале для пресс-конференция появился исландский голкипер Ханнес Тоур Халльдоурссон, признанный главной звездой матча. Вратарь улыбался журналистам, уточнял вопросы и признавался, что матч с Аргентиной для его команды сложился успешно.

«Для меня как для вратаря стать лучшим игроком в первом матче Исландии на чемпионате мира — это мечта. Взять пенальти после удара Месси? У меня нет слов, это было важно для всей команды, для меня, для всей страны! Да, я много отрабатывал 11-ти метровые удары, смотрел, как бьёт пенальти Лионель, поэтому примерно представлял, как он будет действовать», — поделился эмоциями исландский футболист.

Со своим игроком был солидарен и Хеймир Хадльгримссон. Тренер исландцев принял поздравления от журналистов, сделал с ними памятные фото и после поблагодарил своих игроков и болельщиков за проведённый матч.

«Не буду и не хочу выделять никого из игроков, они все заслужили похвалы. Они все бойцы и завтра должны хорошо выспаться. А ещё я горжусь той поддержкой, которую мы получили на стадионе... Все спрашивают, откуда эта традиция празднования вместе с болельщиками? Подождите, вот выиграем, и вы увидите, как мы празднуем по-настоящему», — резюмировал итоги игры тренер.