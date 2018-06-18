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СМИ: Калинич будет исключён из состава сборной Хорватии из-за отказа выйти на замену в матче ЧМ-2018
18 июня 2018, 12:56
/ globallookpress.com
Нападающий сборной Хорватии по футболу Никола Калинич может быть исключён из состава команды и покинет её расположение из-за отказа выйти на замену в концовке матча с Нигерией на чемпионате мира по футболу 2018 года.
Как сообщает хорватское издание 24sata, главный тренер сборной Златко Далич собирался выпустить Калинича на замену за пять минут до завершения матча, но 30-летний форвард отказался выходить на поле.
Отмечается, что Далич объявит своё решение по поводу Калинича на пресс-конференции, которая состоится вечером 18 июня.
Ранее сообщалось, что сборная Хорватии обыграла Нигерию на ЧМ-2018.
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