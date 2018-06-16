Хорватия обыграла Нигерию на ЧМ-2018

В матче первого тура группового раунда чемпионата мира по футболу 2018 года, который проходит в России, сборная Хорватии обыграла команду Нигерии со счётом 2:0.

Забитым мячом в составе победителей отметился полузащитник Лука Модрич, реализовавший пенальти. Кроме того, защитник нигерийской сборной Огенекаро Этебо поразил ворота своей команды.

Этот успех позволил хорватским футболистам набрать три очка и единолично возглавить турнирную таблицу группы D. Нигерийцы без единого балла в активе занимают последнее, четвёртое место.

Ранее сообщалось, что сборные Аргентины и Исландии сыграли вничью в матче группы D ЧМ-2018.