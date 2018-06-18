«Мы сможем сдержать Салаха»: Черчесов об игре с Египтом, о прогрессе Головина и о шансах сборной России

Игроки сборной России смогут сдержать форварда Мохаммеда Салаха в предстоящей встрече с Египтом. Об этом на пресс-конференции в Санкт-Петербурге заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов. Он отметил, что игра с египтянами будет отличаться от встречи с Саудовской Аравией, а также объяснил, как Александр Головин за два года стал лидером команды.

— Как проходит подготовка к матчу?

— Подготовка идёт по плану. Мы выполнили весь запланированный объём. Единственное что — сегодня поработали над стандартными положениями, потому что накануне не успели. А так всё в порядке, готовимся к очередному сопернику.

— Вы разработали план нейтрализации Мохаммеда Салаха?

— Мы изучаем всех соперников. Разумеется, в любой команде есть игроки, которые выделяются. Мы все обращаем на них внимание — болельщики, журналисты, тренеры. Хочу отметить, что у египтян достаточно ровная команда, хотя, не буду лукавить, Салах — самый звёздный. Выстраивать игру только против одного игрока мы не будем. Тем не менее у нас есть чёткое понимание, как помешать ему предъявить свои козыри, и завтра мы будем это делать. Как? Завтра увидите.

— Способен ли кто-то в сборной России выступить в роли Серхио Рамоса образца прошедшего финала Лиги чемпионов?

— Поднять кубок над головой? Я видел, как Серхио вручили трофей. Завтра, насколько я знаю, игра группового этапа чемпионата мира, и нам кубок вручать никто не будет. Вы об этом?

— Нет. Речь о том, как испанец уронил Салаха…

— Рамос, наверняка, сделал это не специально. Дай Бог, чтобы он восстановился побыстрее и начал снова радовать болельщиков «Ливерпуля» и сборной Египта по всему миру. Такие футболисты, как Мохаммед, украшают любые турниры, поэтому мы надеемся, что он выйдет на поле.

— Вы говорите, что сможете сдержать Салаха. Но в нынешнем сезоне это толком никому не удалось ни в чемпионате Англии, ни в Лиге чемпионов. Почему вы так уверены?

— Я верю в свою команду, во всех игроков. Ответ прост: мы готовы это сделать и мы это сделаем.

— Вы наверняка смотрели игру Египет — Уругвай. Какие выводы сделали для себя по следующему сопернику?

— Мы смотрели не только эту встречу, но и массу предыдущих. Где-то они выглядели лучше, где-то хуже, в каких-то действовали техничнее, в каких-то не были похожи на себя.

Ту встречу, которой вы интересуетесь, соперник провёл без Салаха и выглядел весьма прилично, организованно. У нас есть футболисты и идеи, а также осталось время подумать и обсудить с тренерским штабом, кто, где, зачем и как, чтобы добиться успеха.

— Вам задали массу вопросов про Салаха. Интересно, а если он не выйдет на поле, кто будет угрожать больше других?

— Понятно, что все концентрируются на нём, но вы же видели, как Египет играл против Уругвая. В активе у Эктора Купера достаточно футболистов, способных доставить нам неприятности, а сама сборная играет в современный футбол.

— В чем разница между играми с Саудовской Аравией и Египтом?

— Я не могу оценивать соперников, потому как мы сыграли только с одним. Есть схожесть — обе команды достаточно техничные, играют в одной системе координат. Смогу дать вам более развёрнутый ответ только после завтрашней встречи. Но, по моему мнению, Египет всё-таки более классная команда.

— Вы уже приняли решение, кто сыграет на острие атаки: Фёдор Смолов или Артём Дзюба?

— Я хочу отметить, что итоги первой игры не влияют на наше решение. От неё ничего не зависит. Мы играем против команды, которая придерживается другой схемы и вообще играет иначе. Поэтому будем отталкиваться от того, чтобы доставить сопернику максимум неудобства.

— Чем будете руководствоваться, принимая решения?

— Мы, как и перед матчем открытия, наигрываем все варианты. Сегодня тоже пробовали несколько моделей. У нас есть время принять правильное решение.

— Александр Головин был одним из лучших в составе сборной в матче открытия. Можете поделиться, как за два года из малоизвестного футболиста он дорос до лидера сборной?

— В национальной команде он выполняет именно те функции, к которым привык в клубе. Мы даём ему возможность использовать свои сильные стороны, предоставляем игровое время. И Саша раскрывается с лучшей стороны. К тому же, он получил незаменимый опыт на Евро-2016 и Кубке конфедераций прошлым летом.

В первой игре Головин действительно был хорош. Надеемся, что и в дальнейшем он продолжит нас радовать. Вообще, атакующие игроки всегда выделяются, поэтому я понимаю, почему к нему приковано сейчас больше внимания, нежели к другим.

— Вы остались довольны тем, как Денис Черышев заменил Алана Дзагоева? Стоит ли ждать его в стартовом составе во вторник?

— Во-первых, Дзагоев пригодился бы многим командам на ЧМ, поэтому, разумеется, нам всем обидно, что он не сможет больше помочь. Но Черышев достойно заменил его: вышел, проделал нужный объём работы, забил два красивых мяча. Однако, кто появится на поле с первых минут, мы решим завтра, в зависимости от тактики.

— Ваша команда не могла победить в семи контрольных матчах подряд…

— Я бы предпочёл, чтобы мы говорили о матчах ЧМ. И напомню, что мы уже выиграли одну здесь.

— Что вы изменили перед матчем с Саудовской Аравией, оглядываясь на не слишком удачный опыт игр перед финальным турниром?

— При всём уважении к сопернику, он не ровня тем, с которыми мы встречались. Их в принципе нельзя сравнивать. Если бы мы открыли турнир матчем с Бразилией, Испанией, Францией или Аргентиной, я бы вам ответил. Может быть, мы вернёмся к этому вопросу позднее, если встретимся с кем-нибудь их них в 1/4, 1/2 или финале. Договорились?

— Сборная России — единственная на данный момент команда, разгромившая соперника на ЧМ. Вам это льстит?

— Только турнир покажет, что эта победа нам даст. Поэтому не льстит. Мы хотели взять три очка и мы их взяли, а как это сделали — победив со счётом 5:0 или 1:0 —не столь важно. Да, сборная настроились на положительный лад, но сейчас нам уже нужно писать другую историю. Хочется верить, в Петербурге это удастся сделать.

— Перед чемпионатом мира в команду не верили. Теперь ситуация изменилась…

— Могу лишь повторить, что каждая команда проведёт минимум по три встречи и оценивать выступление нужно лишь по их прошествии. Сборная России сделала маленький шаг, но нам необходимо сейчас забыть о нём и делать следующие. У нас возникли небольшие проблемы в связи с травмой Дзагоева, и нам предстоит их решить. В любом случае, это мундиаль и проходных игр нет, нужно быть готовым к трудностям.

— Насколько далеко сборная России может пройти?

— Мы каждый день стараемся провести с пользой, заложили основание, и продолжаем стройку, если вы понимаете, о чём я. Первый барьер взят, второй — предстоит взять завтра. А далеко вперед мы не заглядывали. Не стоит смотреть вдаль, иначе можно споткнуться о ближайший.

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— Какое настроение сейчас в команде?

Черчесов: Хорошее. Мы и до старта чемпионата мира чувствовали себя неплохо. Те, кто были в Австрии, на нашем сборе, и посещали Новогорск, могли в этом убедиться. Конечно, всегда присутствует волнение, но мы с ним справились и у нас все в порядке.

Акинфеев: Настроение отличное. Когда команда добивается результата — позитив превалирует, больше шутим, ведём себя более раскрепощённо. Надеюсь, в ближайшее время ничего не изменится. Будем стараться радовать и себя, и болельщиков. Нам необходимо всем объединиться.

— Вы хотели бы, чтобы Салах завтра сыграл?

Акинфеев: Я не знаю, как ответить вам на этот вопрос. Я предпочту, чтобы моя команда завтра выиграла.

— А как вам новый мяч?

Акинфеев: Я знаю, что он вызывал массу нареканий, но мы не можем ничего изменить. Есть спонсор, который предоставляет мячи, и вратарям только и остаётся, что фиксировать его, отбивать и ликвидировать опасность всеми возможными способами. Мячи с годами становятся менее предсказуемыми, вполне возможно, скоро футболисты начнут забивать с 40 и 50 метров...

Черчесов: Постепенно все адаптируются, это рабочий процесс, нормальное явление. Каждый раз футболисты пытаются привыкнуть, могу сказать вам это, как вратарь.

— Накануне в стартовом матче ЧМ уступила Германия. Смотрели?

— Да. И вчера полностью, и сегодня фрагментами. Мексиканцам игра удалась, немцам — нет. А сам футбол был весьма содержательным, болельщикам такой не может не нравиться. Счёт мог быть и 0:1, и 1:1, и 3:2, моментов было предостаточно у обеих команд. Понятно, что мой друг и коллега Йоахим Лёв расстроен, но мы знаем, что сборная Германии — действующий чемпион мира и обладает характером, поэтому у неё будет время прийти в себя и исправить ситуацию.

— В первые четыре дня на турнире прослеживается тенденция: не самые сильные сборные вроде Исландии, Ирана и Мексики, которые делают ставку на физику, доставляют массу проблем соперникам.

— На таких форумах, как чемпионат мира, нужно играть быстро всем. Конечно, все используют конкретную тактику, и мы не исключение, стараемся соответствовать тенденциям. Но дело не только в беге, это же не лёгкая атлетика. Нужно не только быстро передвигаться, но и быстро соображать, действовать технично. Если получается всем вместе, значит, у вас классная команда.