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Открытие на пятёрку: сборная России обыграла Саудовскую Аравию в первом матче ЧМ-2018 со счётом 5:0

14 июня 2018, 20:30
Открытие на пятёрку: сборная России обыграла Саудовскую Аравию в первом матче ЧМ-2018 со счётом 5:0
Carl Recine / Reuters

Сборная России по футболу добилась разгромной победы над Саудовской Аравией в матче открытия домашнего чемпионата мира. Подопечные Станислава Черчесова забили сопернику пять безответных мячей. Дубль оформил Денис Черышев, вышедший вместо травмированного Алана Дзагоева, а Александр Головин отдал две голевые передачи и сам отметился точным ударом со штрафного. Также отличиться удалось Юрию Газинскому и Артёму Дзюбе. Как сборная стартовала на турнире — в обзоре RT.

Двухлетняя серия товарищеских матчей, в которую не вошли только три игры на Кубке конфедераций, отправила сборную России по футболу на далёкое 70-е место в рейтинге ФИФА. Подопечные Станислава Черчесова оказались ниже худшей команды, прошедшей квалификацию на чемпионат мира, — Саудовской Аравии. Однако каким бы ни был расклад на бумаге, сборная России ехала на «Лужники» только за победой.

По сравнению с последней контрольной игрой с Турцией Черчесов произвёл лишь одну замену. Сохранив схему с четырьмя защитниками, наставник сборной решил доверить правый фланг Марио Фернандесу, а не Игорю Смольникову. Центр обороны вновь явил собой сплав молодости и опыта — связка Ильи Кутепова и Сергея Игнашевича показалась тренерскому штабу самой надёжной. Юрий Жирков закрыл левый фланг, будучи постоянно готовым переместиться ближе к центру поля.

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В опорной зоне с первых минут вышли Роман Зобнин и Юрий Газинский. Александр Самедов, Александр Головин и Алан Дзагоев расположились под Фёдором Смоловым — единственным форвардом в тактической схеме сборной. Матч с Турцией показал, что одно из достоинств российской команды — прессинг, и связки, которые его создают, оставили в неприкосновенности. Против Саудовской Аравии давление на всех участках чужой половины поля должно было сработать.

Этот план начал воплощаться сразу после стартового свистка. Передач россиян в штрафную азиатской команды хватало, но оборона соперника справлялась с ними. Иногда перехват мяча защитниками приводил к не самым опасным, но скоростным контратакам. Тем не менее инициатива прочно перешла в руки хозяев поля. Ею оставалось только воспользоваться.

Это и произошло на 12-й минуте. Жирков не очень уверенно пробил с углового, но мяч попал к Головину, который исполнил гораздо более качественный навес на дальнюю штангу. Там выбежал вперёд Юрий Газинский и головой перенаправил мяч в ворота. Игрок «Краснодара» стал автором первого гола на чемпионате мира 2018 года. А ведь по поводу его включения в итоговую заявку команды велись горячие споры.

Следом мог отличиться Дзагоев. Из не замеченного судьями офсайда Фернандес отдал точную передачу одноклубнику. Полузащитник ЦСКА прицелился и пробил по воротам, но вратарь Абдулла Аль-Маюф остановил мяч.

К сожалению, тут же Дзагоев получил небольшое повреждение в столкновении с защитником, а через несколько минут упал на газон и ухватился за заднюю поверхность бедра. Из-за мышечной травмы ему пришлось незамедлительно попросить замены. На левый фланг нападения вышел Денис Черышев. С таким диагнозом, как у Дзагоева, на поле обычно возвращаются через две-три недели, так что в следующий раз он сыграет только в том случае, если сборная России дойдёт до четвертьфинала.

Хотя за последние полгода травмы выкосили добрую половину стартового состава команды, потеря Дзагоева не оказалась фатальной. Партнёры не пали духом и продолжили играть так же напористо. На 35-й минуте в штрафной Саудовской Аравии возник спорный эпизод — Головин пошёл в обыгрыш против защитника и оказался на газоне. Но арбитр Нестор Питана развёл руками — пенальти нет. Видеоповтор для разбора эпизода назначен не был.

Под конец первого тайма Черышев стал брать игру на себя. С первого раза отличиться ему не удалось — обыграть двух соперников оказалось сложной задачей. Однако тут же шикарный рывок Головина вновь предоставил такую возможность. Черышев снова оказался с мячом, и на этот раз одним замахом он обыграл двух соперников. Аль-Маюф такого не ожидал и сгруппироваться под удар не смог — в его ворота залетел второй мяч, а сборная России повела со счётом 2:0. Черышев, кстати, стал первым в истории автором гола в матче открытия, вышедшим на замену.

После перерыва россияне ожидаемо успокоились — играть по счёту лучше, чем идти на неоправданный риск ради разгромной разницы в мячах. Кроме дальнего удара Самедова над перекладиной каких-либо опасных действий со стороны хозяев поля не было. Зато гости показали, что терять концентрацию даже при проигрышном счёте не стоит. Тайсир Аль-Джассим едва не замкнул изящный прострел от партнёра через всю штрафную площадь россиян. Акинфеев мог бы и не спасти команду.

К середине тайма тренеры обеих команд определились с заменами. Хуан Антонио Пицци поменял опорного полузащитника Абдуллу Отайфа на второго форварда Фахада Аль-Муваллада, а Черчесов укрепил центр поля, выпустив вместо Самедова Далера Кузяева. Перестановки только сделали атаки россиян более опасными — Зобнин пробил низом, Аль-Маюф отбил мяч перед собой прямо в сторону Смолова. Нападающему не хватило каких-то сантиметров, чтобы перехватить мяч.

Больше форварду отличиться не удалось — следующая замена касалась именно его. На поле вышел Артём Дзюба, и ему-то хватило 89 секунд, чтобы 78 тысяч болельщиков начали скандировать его имя. С блестящей подачи Головина, ставшего несомненным героем матча, игрок «Зенита» вколотил мяч головой в противоход вратарю.

Головин продолжал разгонять атаки россиян до конца матча и даже немного перестарался — потеряв мяч на 88-й минуте, полузащитник поддался эмоциям и нарушил правила против соперника. Питана впервые достал из кармана жёлтую карточку и показал её российскому игроку.

Эпилог матча оказался таким же зрелищным, как и вся игра до этого. В добавленные три минуты российские игроки успели забить ещё два мяча. Черышев после скидки Дзюбы стал претендентом на авторство самого красивого гола турнира, внешней стороной стопы послав мяч точно в дальний угол ворот. И тут же Головин прямым ударом со штрафной установил окончательный счёт — 5:0 в пользу сборной России. Начало турнира выдалось для хозяев чемпионата мира фантастическое.


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