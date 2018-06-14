Одна на всех: почему стоит болеть за сборную России на ЧМ-2018

В преддверии домашнего чемпионата мира сборная России по футболу стала объектом критики. Главный тренер Станислав Черчесов вызвал недовольство болельщиков, не включив в итоговую заявку полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова. Россиян также расстроили неутешительные результаты сборной в последних контрольных матчах. В день начала мундиаля RT призывает болеть за национальную команду и объясняет, почему она достойна уважения.

Необъективная критика

Стартующий чемпионат мира по футболу наверняка будет иметь для нынешнего поколения россиян такое же значение, как Олимпиада 1980 года в Москве. Жители столицы, которые застали тот турнир, до сих пор вспоминают его с ностальгией, а улетающий с трибун «Лужников» мишка вовсе превратился в легенду.

Новая же легенда будет появляться буквально на наших глазах. Но многие опасаются, что сборная России станет на этом футбольном празднике жизни лишней. Ещё до начала турнира болельщики принялись активно критиковать не только национальную команду, но и лично её главного тренера Станислава Черчесова.

Подобное обилие негатива понять можно, ведь в последних товарищеских матчах с Турцией и Австрией россияне действительно показали не лучший футбол. С другой стороны, многие болельщики, кажется, только огорчились бы, если бы дела у наших футболистов шли отлично.

В России ругать футболистов вообще является некой традицией, и особенно часто к ней прибегают люди, в футболе не слишком разбирающиеся.

Перед любым крупным турниром «болельщики», смотрящие футбол раз в два года (во время чемпионатов мира и чемпионатов Европы), проникаются совершенно нереальными ожиданиями, а затем, к своему неудовольствию, сталкиваются с суровой реальностью. Вот и сейчас в стране наверняка будет достаточно «экспертов», со всей серьёзностью ожидающих от команды итоговой победы.

Отсюда и знаменитая фраза Андрея Аршавина про ожидания и проблемы.

Суровые реалии

Сборная России ни разу в истории не выходила из группы на чемпионатах мира (в последний раз это удалось советской команде в 1986-м) и одержала в финальных стадиях мундиалей всего две победы (над Камеруном в 1994 году и над Тунисом в 2002-м).

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Это суровая реальность, но её нужно понять и принять. Эта сборная у нас одна, и другой в стране быть не может. И футболисты у нас такие, какие есть. Так почему бы во время чемпионата мира искренне не поболеть за них? Ведь складывается ощущение, что игроки заранее начинают бояться провала, понимая, что их ждёт в случае невыхода из группы. А страх ошибки, как правило, приводит к помаркам.

Давайте болеть за наших футболистов так, как это делают в других странах. Как в Перу, где сходили с ума после первого с 1982 года выхода на чемпионат мира. Как в Панаме, где попадание на мундиаль стало праздником национального масштаба. Эти сборные тоже не претендуют на медали, но болельщики их искренне поддерживают. В этом плане безумно жаль чилийцев, которые на Кубке конфедераций влюбили в себя всю страну, но не смогли квалифицироваться на первенство планеты. Это наш чемпионат мира, и другого такого не будет.

Ненависть к Черчесову

Отдельно стоит ответить и многочисленным критикам Черчесова. Ругая тренера, болельщики забывают, что менее чем за полгода выбыли из строя сразу два основных центральных защитника — Георгий Джикия и Фёдор Кудряшов. В результате сборная осталась без важнейших исполнителей в центре обороны, и вины наставника здесь нет. К счастью, в последний момент согласился помочь команде 38-летний Сергей Игнашевич, который дебютировал под российским флагом ещё в 2002-м году.

Разумеется, припоминают Черчесову и не включённого в заявку Игоря Денисова. Некоторые считают, что опытный опорник «Локомотива» способен был чуть ли не в одиночку вывести сборную в плей-офф. Но, во-первых, при всём уважении, он не является игроком уровня Лионеля Месси. А во-вторых, выбор состава — прерогатива главного тренера и он имеет право не взять на турнир футболиста, с которым у него произошёл серьёзный конфликт. Станислав Саламович не включил в итоговую заявку уже немолодого и взбалмошного хавбека. Правильно ли он сделал, покажут только матчи турнира, но право на это рулевой имел. Он же и будет нести ответственность за свой выбор.

Зачастую припоминают Черчесову и включение в состав Владимира Габулова. Данный вопрос опять же является дискуссионным, но в конце концов Владимир примет участие в турнире в качестве третьего вратаря и на поле выйдет лишь при совпадении целого ряда неудачных факторов.

С другой стороны, не может не радовать, что в сборной появился целый ряд молодых игроков, за которыми будущее российского футбола — Александр Головин, братья Миранчуки, Далер Кузяев, Роман Зобнин, вызванный на сбор Фёдор Чалов. Все эти люди заиграли в национальной команде при Черчесове (Чалов пока дебютировать не успел).

Остаётся только верить, что эти молодые футболисты при помощи более опытных партнёров ярко проявят себя на, возможно, главном турнире в жизни, и мундиаль станет для них трамплином для перехода в более серьёзные европейские первенства. Хочется верить, что сборная, наконец выйдет в плей-офф и даст стране повод для радости. А нам остаётся только болеть за неё.