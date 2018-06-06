«В матче с Саудовской Аравией в защите могу постоять и я»: Мостовой об игре сборной России и составе команды на ЧМ-2018

Сборной России едва ли придётся обороняться в матче открытия чемпионата мира по футболу. Об этом в интервью RT заявил экс-капитан национальной команды Александр Мостовой. По его словам, опытность Сергея Игнашевича позволяет ему играть до 40 лет, а Александр Головин — переоценённый полузащитник. Также Мостовой согласился с итоговой заявкой Станислава Черчесова на домашний мундиаль.

«Выбор Черчесова меня не удивил»

— Сборная России провела последний контрольный матч перед чемпионатом мира, а за пару дней до этого стал известен окончательный состав команды на домашний мундиаль. Исключение какого футболиста удивило вас больше всего?

— Думаю, четверых игроков из этой пятёрки изначально не планировали брать на чемпионат мира, а вызывали для подстраховки на случай травм основных исполнителей. Тот же Константин Рауш мог заменить одного из левых защитников или полузащитников. С вратарями тоже всё было ясно. Что касается Фёдора Чалова и Александра Ташаева, то они молодые ребята и не провели пока ни одного матча за сборную. В общем, выбор Черчесова меня нисколько не удивил.

— Чалов не сыграет на чемпионате мира. Не слишком ли рискует Черчесов, оставляя сборную России всего с двумя форвардами?

— Я в этом риска не вижу. Чемпионат мира — турнир скоротечный. Кроме того, у нас есть полузащитники, которые при необходимости спокойно могут выдвинуться в атаку.

— Роман Нойштедтер — один из немногих легионеров в составе сборной России и в прошедшем сезоне регулярно играл за «Фенербахче». Тем не менее он остался вне заявки на ЧМ. Это справедливо?

— Мы же наблюдаем за ним со стороны и, в отличие от Черчесова, не видим, как он тренируется и играет. В футболе хватает игроков, которые вроде бы выступают за клубы с именем, а потом смотришь на них во время тренировок — и не понимаешь, как они там вообще оказались. Наверное, Нойштедтер не сильнее других центральных защитников, которые попали в итоговую заявку сборной. У меня исключение Романа удивления не вызвало.

— Некоторые считают, что Ташаева и Чалова следовало оставить в сборной на будущее, чтобы они получили опыт участия в международных турнирах. Вы согласны с этим утверждением?

— Понимаете, если мы оставляем двоих молодых, то двоих футболистов должны убрать. А кого? Плюс не забывайте, что ещё недавно и Дмитрий Комбаров с Денисом Глушаковым были в сборной основными игроками. Давайте тогда вернём и их, а ещё двоих уберём. Это всё рабочий процесс. Кто-то попадает в заявку, а кто-то нет.

Russian squad for the FIFA World Cup 2018 @FIFAWorldCup in English pic.twitter.com/e6RogmCDRF — Сборная России (@TeamRussia) 3 июня 2018 г.

«Многие не понимают, во что играет сборная России»

— Матчи с Австрией и Турцией произвели на болельщиков сборной России довольно гнетущее впечатление. Вы считаете, что бить тревогу ещё рано?

— Я ещё после провального для сборной чемпионата Европы 2016 года во Франции говорил, что, поскольку отборочного цикла у нас не будет, команда будет спокойно проводить товарищеские матчи, а тренерский штаб примется не спеша готовиться и экспериментировать. Так, в принципе, и получилось. Считаю, что никакой нервозности пока нет. Да, мы уступили Австрии, но не проиграли же Саудовской Аравии в первом матче чемпионата.

— Но болельщики недовольны…

— Их можно понять, потому что игры у сборной нет. Проблема в том, что её не было и год назад. Мы тогда проигрывали тому же Кот-д'Ивуару, а ещё раньше — Катару. Вообще за эти два года сборная потерпела немало (девять — RT) поражений. Но когда нет отборочного цикла, ты спокойнее себя чувствуешь. Черчесов прекрасно понимает, что в группе предстоит играть с Саудовской Аравией и Египтом без Мохаммеда Салаха. Мы можем, конечно, не выиграть и у них, но тогда надо будет просто всех разогнать и закрыть футбол в России.

— Какой футбол прививает команде Черчесов?

— Многим это непонятно. Во многих матчах при Черчесове она действовала в пять защитников, при этом игроков оборонительного плана на поле было вообще восемь. Задача была — не пропустить. Так мы играли год назад. Но с Саудовской Аравией на поле выйдут все люди, заточенные на атаку. По сути, и я могу сыграть с ними, постоять сзади. Саудиты, дай бог, пару раз доберутся до наших ворот.

— Можно ли сказать, что игроки сборной плохо выглядели в матче с Австрией из-за полученных на сборе в Нойштифте нагрузок?

— С этим соглашусь. Ребята действительно играли на фоне нагрузок. Плюс в Инсбруке было очень тяжёлое поле. Ну а хозяева действовали в своё удовольствие — ведь они уже, можно сказать, ушли в отпуск. У Австрии получилось забить. В игре с Турцией команда функционально выглядела уже гораздо лучше. И этот факт не может не радовать.

— В матчах с Австрией и Турцией сборная играла в четыре защитника. Стоило ли менять схему за пару недель до ЧМ?

— Риск есть, но мы опять возвращаемся к теме, которую обсуждали последние два года. Вроде бы Черчесов делал ставку на расстановку с пятью защитниками, а теперь почему-то решил перейти на четырёх. Ничего, всё идёт своим чередом, но порой действительно возникало ощущение, что игрокам обороны просто не хватало взаимопонимания. Мне не хочется обсуждать эти моменты. У сборной есть тренерский штаб, члены которого получают огромные деньги. Мы со стороны ни на что повлиять не можем.

— Но и Владимир Гранат, и Илья Кутепов, составившие Сергею Игнашевичу компанию в центре обороны в последних матчах, допускали ошибки.

— А кто у нас играет без них? Да, Гранат с Австрией был неидеален. Да, Кутепов допускал помарки весь сезон, и не только в сборной. Но вспомните, что порой творил травмированный Виктор Васин. Ошибки допускает даже Сергей Игнашевич — просто он намного опытнее и знает, как грамотно их исправить. Я не раз говорил, что в нашем чемпионате Сергей не только будет спокойно играть до 40 лет, но ещё и поможет сборной. Так в итоге и вышло.

Как обращаются к Сергею Игнашевичу молодые партнеры по сборной?

Отвечает сам Сергей 🙂 pic.twitter.com/nddyNoPHYP — Сборная России (@TeamRussia) 20 мая 2018 г.

«Головина в России переоценивают»

— Считаете ли вы Александра Головина лидером этой сборной?

— От него все ждут очень многого. О Саше постоянно говорят и пишут, ждут его трансфера в серьёзный европейский клуб. Но ему ещё предстоит работать и доказывать. С другой стороны, давайте не будем ждать от него слишком многого. Мы видели достаточно таких талантливых футболистов, которые заканчивали в 30 лет с десятью голами в активе. И думаешь: «Ёлки-палки, а что же тогда все кричали о нём?»

— То есть вы не разделяете восторга на его счёт?

— У Головина большое будущее, но я сейчас не стал бы ставить его в один ряд с Игорем Шалимовым, Игорем Колывановым, Андреем Канчельскисом, тем же Андреем Аршавиным или даже с собой. На мой взгляд, Александра в России переоценивают. В его возрасте мы ещё при Советском Союзе забивали свои 30—40 мячей. А сейчас люди забьют парочку — и все уже начинают их расхваливать.

— Судя по тому, что Чалов не попал в заявку, команда будет играть в одного нападающего. Есть ли у Дзюбы шансы вытеснить Смолова?

— Пока что Смолов — номер один в линии атаки сборной, но я думаю, что в некоторых матчах Черчесов может выпустить на поле и обоих своих нападающих, например в игре с Саудовской Аравией. Отсутствие взаимопонимания? Они уже не молодые люди. Выходи и забивай, топчи, бейся, прыгай! О какой сыгранности тут может идти речь?

— Кого вы назовёте главным джокером этой сборной?

— Пожалуй, Алексея Миранчука. Кстати говоря, нисколько не удивился тому, что Черчесов в итоге решил оставить в сборной и его брата Антона.

— И всё-таки способна ли сборная России пробиться в плей-офф ЧМ? Или это недостижимая цель?

— Конечно. Я уже говорил, что из такой группы мы выходить обязаны.