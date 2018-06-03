Вице-президент «Монако» прокомментировал интерес к футболисту Головину

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал информацию о том, что клуб заинтересован в подписании контракта с полузащитником ЦСКА и сборной России Александром Головиным.

«Головин нам интересен. Как, впрочем, и другие игроки. Пока предложения ЦСКА мы не делали. Мы следим за многими интересными футболистами. Головин — один из вариантов. До сделки по нему ещё очень далеко», — приводит слова Васильева «Спорт-Экспресс».

Вице-президент «Монако» отказался комментировать информацию о том, что клуб готов заплатить за Головина €17 млн.

«Мы будем за ним наблюдать на чемпионате мира. Будем следить и за другими игроками», — добавил Васильев.

Ранее в Англии сообщили, что Моуринью просматривал Головина в качестве возможной замены Мате.