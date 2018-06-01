В Англии сообщили, что Моуринью просматривал Головина в качестве возможной замены Мате
- Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью
- Reuters
Об этом сообщает The Sun.
Отмечается, что Головин, стоимость перехода которого оценивается в £15 млн, привлёк внимание Моуринью после встреч с ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов осенью 2017 года.
По информации издания, Мата, Антони Марсьяль и Маруан Феллайни могут покинуть «Олд Траффорд» в летнее трансферное окно.
Ранее сообщалось,что Моуринью просматривал Головина и Смолова во время матча сборной России.