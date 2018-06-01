В Англии сообщили, что Моуринью просматривал Головина в качестве возможной замены Мате

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассматривает полузащитника московского ЦСКА и сборной России по футболу Александра Головина в качестве возможной замены испанскому хавбеку Хуану Мате.

Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что Головин, стоимость перехода которого оценивается в £15 млн, привлёк внимание Моуринью после встреч с ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов осенью 2017 года.

По информации издания, Мата, Антони Марсьяль и Маруан Феллайни могут покинуть «Олд Траффорд» в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось,что Моуринью просматривал Головина и Смолова во время матча сборной России.