В Англии сообщили, что Моуринью просматривал Головина в качестве возможной замены Мате

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассматривает полузащитника московского ЦСКА и сборной России по футболу Александра Головина в качестве возможной замены испанскому хавбеку Хуану Мате.
В Англии сообщили, что Моуринью просматривал Головина в качестве возможной замены Мате
  • Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью
  • Reuters

Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что Головин, стоимость перехода которого оценивается в £15 млн, привлёк внимание Моуринью после встреч с ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов осенью 2017 года.

По информации издания, Мата, Антони Марсьяль и Маруан Феллайни могут покинуть «Олд Траффорд» в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось,что Моуринью просматривал Головина и Смолова во время матча сборной России.

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