СМИ: Моуринью просматривал Головина и Смолова во время матча сборной России

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью просматривал футболистов сборной России — полузащитника Александра Головина и нападающего Фёдора Смолова — во время контрольного матча с командой Австрии.

Главной целью португальского специалиста был просмотр игрока австрийской сборной Марко Арнаутовича, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

На портале отмечается, что Моуринью также обращал внимания за действиями Головина и Смолова.

Во время чемпионата мира 2018 года Моуринью будет работать на телеканале RT в качестве эксперта.

Ранее Жозе Моуринью объяснил, почему решил поприсутствовать на контрольном матче Австрия — Россия.