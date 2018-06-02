Тренер сборной Египта по футболу: Салах успеет восстановиться к ЧМ-2018

Главный тренер сборной Египта по футболу Эктор Купер считает, что лидер национальной команды Мохаммед Салах успеет восстановиться после травмы к чемпионату мира 2018 года в России.

«Мы настроены оптимистично. Все медицинские отчёты говорят, что он успеет восстановиться к чемпионату мира. Но нам нужно быть готовыми к любой ситуации, которая может произойти до начала Кубка мира. Салаха нелегко заменить. Он — наше главное оружие, особенно в контратаках», — приводит слова Купера Goal.

Салах получил травму в финальном матче Лиги чемпионов после столкновения с защитником мадридского «Реала» Серхио Рамосом.

На ЧМ-2018 сборная Египта в групповом этапе сыграет с командами России, Саудовской Аравии и Уругвая.

Ранее сборная Египта, соперник сборной России по групповому этапу на чемпионате мира 2018 года, сыграла вничью с командой Колумбии в контрольном матче, который проходил в Италии.