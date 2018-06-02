Сборная Египта по футболу без Салаха сыграла вничью с Колумбией в контрольном матче

Сборная Египта, соперник сборной России по групповому этапу на чемпионате мира 2018 года, сыграла вничью с командой Колумбии в контрольном матче, который проходил в Италии.

Встреча завершилась со счётом 0:0.

В игре не участвовал лидер египетской сборной Мохаммед Салах, который восстанавливается после травмы.

На ЧМ-2018 сборная Египта на групповом этапе сыграет с командами России, Саудовской Аравии и Уругвая. Колумбия встретится с Сенегалом, Польшей и Японией.

Ранее пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов рассказал, почему Египет выбрал Грозный для размещения своей сборной во время чемпионата мира по футболу 2018 года.