В Чечне рассказали, почему Египет выбрал Грозный для размещения своей сборной на ЧМ-2018

Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов в беседе с НСН рассказал, почему Египет выбрал Грозный для размещения своей сборной во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Грозненский спорткомплекс «Ахмат Арена» в качестве резервной базы был выбран соответствующим оргкомитетом чемпионата мира. Дальше команды выбирали, куда поедут. Египетская сборная выбрала нашу базу», — заявил он.

По его словам, посол Египта в России Ихаб Наср отметил, в частности, развитую инфраструктуру, транспортное сообщение, сам спорткомплекс.

Как подчеркнул Каримов, всё подходит идеально, чтобы команда тренировалась, отдыхала, готовилась к официальным матчам.

Пресс-секретарь также сказал, что качество арены в Грозном получило высокую оценку футбольных функционеров.

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