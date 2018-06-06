Алексей Попов: вся страна против того, что делает Черчесов

Бывший защитник пермского «Амкара» Алексей Попов поделился мнением о главном тренере сборной России по футболу Станиславе Черчесове.

«Вижу, что вся страна против Черчесова, против того, что он делает. Его общение с журналистами, футболистами — всё это негативно сказалось на его имидже. Россия-то выберется, а он… Мне кажется, ему по барабану всё в этой жизни, он такой человек», — приводит слова Попова РИА Новости.

Он отметил, что тренер сборной страны должен не только быть эталоном футболиста и хорошего специалиста, но и обладать человеческими качествами.

«Ты на топ-уровне, на тебя смотрят все: дети, женщины, старики. Ты не должен быть для всех ангелом и демоном в сборной, но все должны гордиться тобой. Я не вижу, чтобы Черчесовым гордились», — добавил Попов.

На групповом этапе мирового первенства сборная России встретится с национальными командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу проведёт открытую для болельщиков тренировку 9 июня.