Сборная России по футболу проведёт открытую для болельщиков тренировку 9 июня

Сборная России по футболу, которая продолжает подготовку к домашнему чемпионату мира, проведёт открытую для болельщиков тренировку 9 июня.

Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Отмечается, что занятие пройдёт в Москве на «ВЭБ Арене» и начнётся в 11:30 мск.

На групповом этапе мирового первенства подопечные Станислава Черчесова сыграют с национальными командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Ранее сообщалось, что МВД относит матч между сборными России и Уругвая на ЧМ-2018 по футболу к группе риска.