МВД относит матч между сборными России и Уругвая на ЧМ-2018 по футболу к группе риска

Матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Уругвая находится в группе риска.

Об этом сообщает первый заместитель начальника управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД России генерал-майор полиции Антон Гусев.

«На матчах группы риска будут более усиленные меры безопасности. К примеру, мы относим к группе риска матч Уругвай — Россия, потому что это решающая игра в нашей группе», — приводит слова Гусева ТАСС.

Он отметил, что следующий матч в Самаре, где решающую встречу против национальной команды Сенегала проведёт Колумбия, тоже находится в определённой группе риска.

Матч между сборными России и Уругвая пройдёт в Самаре 25 июня.

Ранее сообщалось, что более 1 млн фанатов подали заявки на получение паспортов болельщика на ЧМ-2018.