Более 1 млн фанатов подали заявки на получение паспортов болельщика на ЧМ-2018

Заявки на получение паспортов болельщика, которые вместе с входными билетами обеспечат зрителям комфорт и безопасность на стадионе во время чемпионата мира по футболу в России, подали более 1 млн фанатов.

По данным Международной федерации футбола (ФИФА), около 40% заявок приходится на долю болельщиков из России. Среди иностранцев лидируют фанаты из США и Китая (по 39 тыс. заявок) и Мексики (33 тыс. заявок).

Далее расположились болельщики из Аргентины, Колумбии, Германии и Перу.

Ранее сообщалось, что американские болельщики лидируют по количеству приобретённых билетов на матчи ЧМ-2018 по футболу среди иностранцев.