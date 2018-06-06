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Более 1 млн фанатов подали заявки на получение паспортов болельщика на ЧМ-2018
6 июня 2018, 13:24
/ globallookpress.com
Заявки на получение паспортов болельщика, которые вместе с входными билетами обеспечат зрителям комфорт и безопасность на стадионе во время чемпионата мира по футболу в России, подали более 1 млн фанатов.
По данным Международной федерации футбола (ФИФА), около 40% заявок приходится на долю болельщиков из России. Среди иностранцев лидируют фанаты из США и Китая (по 39 тыс. заявок) и Мексики (33 тыс. заявок).
Далее расположились болельщики из Аргентины, Колумбии, Германии и Перу.
Ранее сообщалось, что американские болельщики лидируют по количеству приобретённых билетов на матчи ЧМ-2018 по футболу среди иностранцев.
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