Болельщики из США лидируют по количеству приобретённых билетов на ЧМ-2018 по футболу среди иностранцев

Болельщики из США занимают первое место по количеству приобретённых билетов на матчи чемпионата мира по футболу в России среди иностранцев.

По данным Международной федерации футбола (ФИФА), на долю американских болельщиков приходится 86 710 билетов. Второе место по данному показателю занимают бразильцы (71 787 билетов), третье — колумбийцы (64 231 билет).

Далее расположились болельщики из Германии, Мексики, Аргентины, Перу, Китая, Австралии и Англии.

При этом на долю иностранцев приходится 54% от общего числа реализованных билетов.

Ранее сообщалось, что российские болельщики приобрели более 870 тыс. билетов на домашний чемпионат мира по футболу.