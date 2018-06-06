Российские болельщики приобрели свыше 870 тысяч билетов на ЧМ-2018 по футболу

На матчи чемпионата мира по футболу в России продано более 2 млн билетов, причём 46% из достались болельщикам из страны — хозяйки турнира.

По данным Международной федерации футбола (ФИФА), российские болельщики приобрели 872 587 билетов. Это составляет 46% от общей суммы проданных билетов.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, который присоединился к команде RT на время мундиаля, выразил мнение, что сборная России выйдет в плей-офф турнира.