С Габуловым и Дзюбой, но без Нойштедтера и Рауша: объявлен окончательный состав сборной России по футболу на ЧМ-2018

Сборная России по футболу определилась с финальной заявкой на домашний чемпионат мира. В команду Станислава Черчесова вошли 20 полевых игроков и три вратаря. Из предварительного состава вычеркнуты голкипер Сослан Джанаев, натурализованные немецкие защитники Роман Нойштедтер и Константин Рауш, левый хавбек Александр Ташаев и молодой нападающий Фёдор Чалов. Изменения в заявке возможны только в случае травм.

С вратарями без сюрпризов

Игорь Акинфеев (ЦСКА), Андрей Лунёв («Зенит»), Владимир Габулов («Брюгге»).

Тренерскому штабу сборной России требовалось сократить предварительную заявку на пять игроков, и одним из них должен был быть вратарь — их в команде собрано четверо, а на крупные турниры всегда едут три голкипера. За бортом ожидаемо остался Сослан Джанаев, представляющий «Рубин».

Его появление рядом с Игорем Акинфеевым, Андреем Лунёвым и Владимиром Габуловым в первоначальной заявке уже было сюрпризом и большим авансом, выписанным Станиславом Черчесовым. По сути, Джанаев мог войти в финальную тройку только в случае травмы кого-то из коллег, но никаких форс-мажоров не произошло.

Защита без натурализации

Владимир Гранат, Фёдор Кудряшов (оба — «Рубин»), Сергей Игнашевич, Марио Фернандес (оба — ЦСКА), Илья Кутепов («Спартак»), Андрей Семёнов («Ахмат»), Игорь Смольников («Зенит»).

В сборную России могли войти три натурализованных игрока, но в итоге на чемпионате мира выступит только один из них — бразилец Марио Фернандес. Двое других — Роман Нойштедтер и Константин Рауш — в национальной команде не останутся.

Оборона российской сборной с самого начала была перенасыщена игроками, особенно центральными защитниками — сразу пять человек претендовали на два места на поле в новой тактической схеме, применённой в товарищеском матче с Австрией. По сути, заявка на ту игру могла подсказать, кто покинет команду: Романа Нойштедтера не оказалось даже на скамейке запасных, в то время как его прямой конкурент Андрей Семёнов был готов в случае необходимости выйти на поле. Немецкий футболист пропустил Кубок конфедераций и теперь не смог доказать свою полезность перед другим домашним турниром.

Вряд ли горячие споры касались правого фланга обороны — Марио Фернандес и Игорь Смольников были достаточно надёжны и активны в матче с Австрией, а неожиданный спазм бразильца только подтвердил, что ему необходим сменщик в лице представителя «Зенита».

Слева же Фёдор Кудряшов сыграл не слишком убедительно, мог покинуть позицию и увлечься атакой, допуская при этом ошибки. Тем не менее тренерский штаб посчитал, что даже с такой игрой ему не требуется альтернатива в лице Константина Рауша — всегда есть Юрий Жирков, которому не привыкать опускаться в оборону.

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Черышев задвинул Ташаева

Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба — ЦСКА), Александр Ерохин, Далер Кузяев, Юрий Жирков (все — «Зенит»), Роман Зобнин, Александр Самедов (оба — «Спартак»), Антон Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Вильярреал»).

В полузащите произошла одна потеря — сборная продолжит подготовку к чемпионату мира без Александра Ташаева. 23-летний левый хавбек дорос до вызова в сборную после неплохого сезона в «Динамо», но он должен был выдержать конкуренцию с Денисом Черышевым. И хотя игрок «Вильярреала» нечасто выходил на поле в течение последних месяцев, на сборе он напомнил, что является креативным и техничным футболистом. Тренерский штаб сборной надеется, что единственный полевой игрок с опытом выступлений в Европе будет способен запутать соперников и донести мяч до чужих ворот.

Большинство полузащитников могли не беспокоиться из-за объявления финальной заявки — опорную зону сложно представить без Романа Зобнина и Далера Кузяева, центр поля — без Алана Дзагоева и Александра Головина, а наступательную линию полузащиты — без Александра Самедова, Антона Миранчука и Юрия Жиркова.

Отсутствие Александра Ерохина в заявке на матч с Австрией вызвало слухи о том, что его кандидатура не рассматривается тренерским штабом. Оказалось, что его просто поберегли из-за ушиба стопы. Одним из кандидатов на исключение был Юрий Газинский, но он вытянул счастливый билет, хотя никаких гарантий того, что ему удастся сыграть в одном из матчей группового этапа, нет.

Без Чалова

Артём Дзюба («Арсенал»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Фёдор Смолов («Краснодар»).

Пятым футболистом, оставшимся за бортом сборной России, стал Фёдор Чалов. Молодому форварду ЦСКА светит большое будущее, но демонстрировать свои навыки он будет не на чемпионате мира, а после него. Вместо 20-летнего нападающего забивать мячи Саудовской Аравии, Египту и Уругваю будут давно проверенные Артём Дзюба и Фёдор Смолов, а также полузащитник Алексей Миранчук, который в сборной должен будет выходить на замену именно в атаку.