Дзюба на воротах и подготовка к товарищескому матчу с Турцией: сборная России продолжает тренировки перед ЧМ по футболу

В воскресенье, 3 июня, перед объявлением окончательной заявки сборной на ЧМ по футболу подопечные Станислава Черчесова провели очередную тренировку. Нападающий Артём Дзюба продемонстрировал навыки игры на воротах, защитник Илья Кутепов поделился ожиданиями от контрольного матча с Турцией, а полузащитник Александр Самедов рассказал, какие выводы сборная России сделала после поражения от Австрии.

В воскресенье футболисты сборной России провели очередную тренировку в рамках подготовки к первенству планеты. Это занятие имело особое значение, поскольку после него была объявлена окончательная заявка национальной команды на мундиаль. Перед тренировкой в распоряжении Станислава Черчесова были 28 игроков. Пятеро из них не вошли в состав сборной России, которая сыграет на домашнем чемпионате.

Тренировка национальной команды началась в 11 часов утра. Все спортсмены занимались в общей группе. Подопечные Черчесова отработали основную программу, а после нашли время для развлечения. Форвард сборной Артём Дзюба занял место в воротах и продемонстрировал, что обладает солидными навыками для игры на этой позиции. Так, нападающий тульского «Арсенала» справился с несколькими трудными ударами в исполнении Александра Головина, а также одного из тренеров национальной команды Мирослава Ромащенко.

«Говорят, нет смены у Акинфеева», — таким высказыванием Дзюба сопроводил свой очередной сейв.

«Те, кто критикует Граната, не разбираются в футболе»

После тренировки пообщаться с прессой вышел Илья Кутепов. Защитник московского «Спартака» рассказал о нагрузках на сборе в Австрии, оценил выступление соперников сборной России по группе на чемпионате мира, а также ответил на критику в адрес Владимира Граната.

Также по теме «Сделаем всё, чтобы порадовать болельщиков»: как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА В субботу, 2 июня, сборная России по футболу провела тренировку на подмосковной базе в Новогорске. В ней приняли участие все 28...

— 30 мая сборная России уступила в контрольном матче национальной команде Австрии. Какие ошибки при игре в обороне отметил тренерский штаб?

— Оплошности случались. Они были видны и со стороны. Но мы разбираемся с этим не как обычный зритель. У нас свои недочёты, не могу раскрывать всю кухню. Это наша личная подготовка. Но обсуждение этой игры проводилось.

— Легко ли было перестроиться на схему игры с двумя центральными защитниками?

— Для футболистов команды формация с четырьмя защитниками — это не нечто новое, по такой же схеме играем в клубах. Да, в сборной это давно не применялось. Добиться положительного результата в матче с Австрией не удалось. Что будет в следующем матче — не знаю.

— Владимира Граната больше всех обвиняли за неудачную игру во встрече с Австрией. Вы общались с ним, как-то пытались его поддержать?

— Те, кто говорит, что Гранат больше всех ошибается, не особо разбираются в футболе. Просчёты бывают у каждого. Не допускает ошибок только тот, кто не выходит на поле. Владимир сыграл с Австрией достойно. Соперник тоже был не из слабых.

— Кто-то из центральных защитников не попадёт в итоговую заявку. Переживаете?

— Нет. Но не потому, что уверен в своих позициях. Если тренерский штаб примет такое решение и это будет лучше для команды, почему бы и нет.

— Не смотрели котировки букмекеров на окончательный состав сборной?

— Не интересуюсь подобным.

— Перед матчем с Австрией много говорили, что сборная находилась под нагрузками. Сейчас они уменьшились?

— В Нойштифте был подготовительный сбор, закладывался фундамент. Свежести действительно не хватало. Сейчас тренировки претерпели изменения. Уже послезавтра встреча со сборной Турции, затем входим в подготовительный цикл со сниженной нагрузкой.

— Можно ли назвать Турцию универсальным соперником, встреча с которым поможет перед матчами группового этапа чемпионата мира?

— У каждой команды есть свои сильные и слабые стороны. Все играют в индивидуальной манере. Смоделировать наших будущих соперников по квартету невозможно. Разве что договориться о контрольных матчах с ними.

РИА Новости

— Кого можете особо выделить в составе турецкой сборной?

— Есть хорошие футболисты, но отдельно называть имена не буду. Команда крепкая, любит держать мяч. В ней собраны техничные спортсмены.

— Удалось посмотреть матчи кого-либо из соперников по групповому этапу мундиаля?

— Получилось понаблюдать за Саудовской Аравией в игре с Италией. Также видел матчи Египта с Португалией и Уругвая с Австрией. Потихоньку разбираем игру оппонентов.

— Какое впечатление произвела сборная Саудовской Аравии?

— Пока итальянцы играли собранно, они не смогли создать что-либо опасное. Как только подопечные Роберто Манчини расслабились, арабы взяли мяч под свой контроль и начали проводить атаки. Ни с кем из соперников нельзя расслабляться.

«Есть примерное понимание, по какой схеме будем играть на ЧМ»

Александр Самедов, в свою очередь, рассказал, что удалось почерпнуть из поражения в матче со сборной Австрии, а также поделился ожиданиями от встречи с Турцией.

— Чувствуете волнение в преддверии объявления окончательной заявки сборной России на первенство планеты?

— Нет, спокойно работаем. Есть понимание, к чему мы готовимся. Когда объявят состав — всё узнаем.

— Что удалось проанализировать в ходе разбора матча с Австрией?

— Мы совершили много ошибок, нам на них указали. Надо исправлять, было очень много брака.

— В Австрии тренировки проходили в горах. В Новогорске дышится легче?

— Безусловно, здесь другая обстановка. Мы перестроились, всё хорошо.

— Стоит ли полагать, что состав на матч с Турцией будет максимально приближен к основному?

— На это лучше ответить тренерскому штабу. Пока мы готовимся к Турции, но уже есть примерное понимание, по какой схеме мы будем играть. Уже идёт подготовка к поединку с Саудовской Аравией.

— Накануне сборная Австрии победила Германию. Это подтвердило, что она является серьёзным соперником?

— Два года назад в группе я играл с австрийцами. Они заняли первое место. Может быть, для вас это несерьёзный противник, а для меня это отличная европейская команда.

— После поражения от Австрии игрокам сборной задают много неприятных вопросов. Будь вы журналистом, что бы вы спросили?

— Не знаю. Я никогда не буду журналистом. Надеюсь.