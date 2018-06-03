Обнародован окончательный состав сборной России на ЧМ-2018 по футболу

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился с окончательной заявкой на чемпионат мира 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Полный состав национальной команды страны выглядит следующим образом:

— вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА, Москва), Владимир Габулов («Брюгге», Бельгия), Андрей Лунёв («Зенит», Санкт-Петербург);

— защитники: Владимир Гранат («Рубин», Казань), Сергей Игнашевич (ЦСКА, Москва), Фёдор Кудряшов («Рубин», Казань), Илья Кутепов («Спартак», Москва), Андрей Семёнов («Ахмат», Грозный), Игорь Смольников («Зенит», Санкт-Петербург), Марио Фернандес (ЦСКА, Москва);

— полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин (ЦСКА, Москва), Алан Дзагоев (ЦСКА, Москва), Александр Ерохин («Зенит», Санкт-Петербург), Юрий Жирков («Зенит», Санкт-Петербург), Роман Зобнин («Спартак», Москва), Далер Кузяев («Зенит», Санкт-Петербург), Антон Миранчук («Локомотив», Москва), Александр Самедов («Спартак», Москва), Денис Черышев («Вильярреал», Испания);

— нападающие: Артём Дзюба («Арсенал», Тула), Алексей Миранчук («Локомотив», Москва), Фёдор Смолов («Краснодар»).

На групповом этапе мирового первенства сборная России встретится с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

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