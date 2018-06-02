«Сделаем всё, чтобы порадовать болельщиков»: как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА

В субботу, 2 июня, сборная России по футболу провела тренировку на подмосковной базе в Новогорске. В ней приняли участие все 28 игроков, которые были вызваны в команду перед чемпионатом мира. Кстати, на территории уже работает новый медиацентр. После занятия к журналистам вышли защитники Андрей Семёнов и Игорь Смольников. Им пришлось комментировать поражение команды в товарищеской встрече с Австрией. Игроки отметили, что этот матч не показатель готовности команды к ЧМ. Как подчеркнули спортсмены, сборная сделает всё возможное, чтобы порадовать болельщиков во время домашнего мундиаля.

Новый медиацентр и спецпропуска

С 1 июня на всех футбольных объектах страны начал действовать особый режим. Стадионы и базы перешли в распоряжение ФИФА. Так, попасть на Олимпийскую базу в подмосковном Новогорске теперь можно лишь по спецпропускам и аккредитациям на турнир. Все журналисты проходят строгую проверку — их досматривают сотрудники службы безопасности с собаками, а допуск к полю организован через специальный маршрут, который проложен в обход жилого корпуса команды.

К чемпионату мира на территории учебно-тренировочного центра открылся новый комфортабельный медиацентр.

В Новогорске новый медиа-центр для журналистов 👍🏻 pic.twitter.com/0ZobSy27um — Ksenia Rahnovskaya (@xx_Xenon_xx) 2 июня 2018 г.

На распорядке дня команды повышенные меры безопасности никак не отразились. К работе на поле приступили все 28 игроков, в том числе защитник «Динамо» Константин Рауш, у которого были небольшие проблемы со спиной.

Занятие предваряла долгая речь Станислава Черчесова. Тренер наверняка объяснял своим подопечным какие-то важные моменты. Впрочем, для некоторых футболистов тренировка стала одной из последних в составе сборной, ведь уже в понедельник тренерский штаб объявит имена пятерых лишних игроков, которые останутся вне итоговой заявки на домашний чемпионат мира.

«Оставьте в покое Австрию»

С прессой на этот раз пообщались два защитника — Андрей Семёнов и Игорь Смольников. Первый участия в матче с Австрией не принимал, однако большая часть вопросов футболисту «Ахмата» касалась именно этой игры.

«Тренерский штаб делает всё правильно. У нас нет никаких сомнений в том, что они предлагают футболистам. Черчесов сам решит, по какой тактической схеме будем играть, в два или три центральных защитника. Думаю, всем футболистам комфортно действовать при любой расстановке. На чемпионате мира планируем играть так, как делали это в первые полчаса матча с Австрией. В этот промежуток мы владели мячом и контролировали ход встречи. Если будем действовать так все 90 минут, соперники начнут уставать, в их обороне будут появляться свободные зоны. Австрийцы же за полчаса устать не успели, да и на нашей игре сказался тяжёлый сбор, который мы провели в Нойштифте. Команда просто чуть-чуть подсела, но не могу сказать, что выглядела прямо ужасно. Верю, у России на домашнем мундиале всё будет хорошо», — подчеркнул Семёнов.

В конце концов, Андрей не выдержал: «Да, оставьте в покое эту Австрию!».

«Была тяжёлая игра после сбора. Этот этап пройден. В матче с Турцией все увидят другую сборную России. К сожалению, у нас любят обсуждать плохое. Страна такая. В команде никакой подавленности нет и близко, все настроены оптимистично. Никто не думает о том, что сборная России может не выйти из группы. Все жаждут сыграть в плей-офф впервые за всю историю отечественной национальной команды», — добавил Семёнов.

Также защитник рассказал, что знает о соперниках сборной России по групповому этапу домашнего мундиаля.

«Смотрел игру Саудовской Аравии с Италией. Наш ближайший соперник — неплохая команда. Другие на чемпионат мира не попадают. Саудиты — мобильные ребята, которые не боятся играть в футбол. Даже итальянцам они смогли потрепать нервы. С ними будет непросто. На теоретических занятиях Станислав Саламович ещё расскажет нам о слабых сторонах соперника. Что касается Египта, слышал, что у этой команды хорошо поставлена игра в защите. В общем, на ЧМ придётся непросто, но мы будем двигаться от игры к игре», — резюмировал Семёнов.

Защитник Андрей Семёнов об игре с Австрией и подготовке к матчу с Турцией

«Никто не думает о провале»

Смольникова в первую очередь спросили о закрытой тренировке, которая состоялась накануне, а затем — об игре с австрийцами.

«Взял ли Черчесов на себя ответственность за поражение от Австрии? Думаю, глупо винить в этом кого-то одного. Виноваты мы все. Сегодня будет теоретическое занятие, на котором тренерский штаб более подробно разберёт игру, футболистам ещё раз укажут на все ошибки и недочёты. Что-то где-то не получилось, главное сделать правильные выводы и показать совсем другую игру в матче с Турцией, ведь это будет, по сути, генеральная репетиция ЧМ. А уж на домашнем мундиале покажем всё, на что способны. Надеюсь, результат будет удовлетворительный. Никто не думает о возможности провала. Делать выводы по одной игре — глупо. Хочется, чтобы болельщики продолжали нас поддерживать, а мы сделаем всё, чтобы их порадовать», — Смольников.

Английский журналист задал вопрос защитнику «Зенита», насколько комфортно чувствует себя в сборной натурализованный бразилец Марио Фернандес. Смольников отметил, что он давно уже играет в России, а на тренировках ему помогают переводчик и партнёры по команде. Последний вопрос к Игорю касался Сергея Семака.

«Назначение Семака — отличная новость для всех нас. Пользуясь случаем, поздравляю его с возвращением в «Зенит». Дай бог ему побольше побед. Ещё и Александра Анюкова вернули в основную команду. Теперь Семак — главный тренер, и ему виднее», — добавил Смольников.