Полузащитник сборной России Алан Дзагоев получил травму задней поверхности бедра в матче первого тура чемпионата мира 2018 года с Саудовской Аравией.

На 23-й минуте Дзагоев резко остановился и схватился за бедро.

Ранее Дзагоев после контакта с Фёдором Смоловым столкнулся с защитником Саудовской Аравии Мухаммедом аль-Брейком.