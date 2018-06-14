Дзагоев получил небольшое повреждение с защитником сборной Саудовской Аравии

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев получил небольшое повреждение в матче-открытия чемпионата мира 2018 года в России.

На 16-й минуте Дзагоев после контакта с Фёдором Смоловым столкнулся с защитником Саудовской Аравии Мухаммедом аль-Брейком. Россиянин поднялся на газон, а саудовцу оказывали медицинскую помощь.

Ранее сборная России открыла счёт в матче-открытия чемпионата мира по футболу 2018 года против команды Саудовской Аравии.