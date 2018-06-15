«Головин — русский Дэвид Бэкхем»: как иностранные журналисты смотрели в Сочи матч открытия ЧМ по футболу

Александр Головин сыграл в матче с Саудовской Аравией как Дэвид Бекхэм, наставник национальной команды Станислав Черчесов угадал с заменами, а Дмитрий Черышев может стать открытием турнира. Такие оценки прошедшей игре давали иностранные журналисты, которые смотрели матч-открытия чемпионата мира в перерывах между тренировками сборных Испании и Португалии на стадионе «Фишт». Их впечатления от игры — в репортаже RT из Сочи.

Матч-открытия чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии большинство журналистов, прилетевших работать на встречу между национальными командами Португалии и Испании в Сочи, смотрело на стадионе «Фишт» урывками. Причина оказалась банальной — матч по времени совпал с проведением пресс-конференций и предыгровых тренировок фаворитов группы B. Правда, понятие «совпали», забегая вперёд, оказалось весьма условным, так как главные события встречи представители СМИ всё-таки смогли увидеть в прямом эфире.

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Состав и расстановка хозяев у иностранных репортёров вызвала неподдельный интерес. Одни задались вопросом, почему Станислав Черчесов выпустил в центр обороны в пару с опытным Сергеем Игнашевичем просидевшего большую часть сезона на скамье запасных в «Спартаке» Илью Кутепова. Другие начали широко улыбаться, завидев в списке одиннадцати стартовых игроков Юрия Газинского.

«Это тот самый парень, из-за которого вне заявки на мундиаль остался Глушаков? Зачем он его на поле выпустил!» — высмеял выбор российского наставника оператор одного из португальских каналов, пытаясь продемонстрировать свои глубокие познания. «Ума не приложу, может верит в то, что Юрий сможет забить?, — нашёлся его коллега, пожимая плечами. — Хотя проще поверить в то, что Криштиану Роналду завтра получит красную карточку на первой минуте встречи, с кем-нибудь подравшись».

Спустя менее четверти часа после стартового свистка аргентинского рефери Нестора Питана «предсказателю» было уже не до насмешек: «Нет, ты это видел, видел? Он забил! Головой! Мама дорогая». Вольнодумец не повёл и бровью: «Если бы не пас этого паренька под № 11 и споткнувшийся защитник, ничего бы не было, — случайность». Заставил португальцев немного остыть возглас британца в возрасте с двумя фотоаппаратами наперевес: «Парни, прекращайте, комбинация прошла, трудовой гол».

Тем временем, уже сидевшие неподалеку испанцы схватились за голову, когда Алан Дзагоев рухнул на газон во время контратаки и схватился за заднюю поверхность бедра: «Жалко парня. Постоянно его травмы преследуют. Если бы не они уже давно уехал бы в Примеру и играл бы там».

Вздох разочарований был объясним — вся опасность у ворот соперника в первые полчаса исходила от атакующего полузащитника ЦСКА и вынужденная замена могла поломать и без того не самую прочную атакующую конструкцию. Благо, появление на поле Дениса Черышева по большому счёту ничего не изменило.

«Интересно, но русские не собираются подминать слабого соперника под себя, как это делали предыдущие поколения — 1990-х и 2000-х. Они хорошо понимают, где их потолок и какой тактики следует придерживаться. Зачем владеть мячом во встрече с командой ниже классом, если гораздо проще отдать инициативу и дождаться её ошибок», — анализировал высокий, пусть и не всегда удачный, прессинг россиян седовласый француз. — Если дело так пойдёт и дальше, то преимущество до перерыва удвоится».

Спустя пять минут после этих слов мяч вновь оказался в сетке, а «Лужники» в восторге зашлись единым рёвом. Вышедший на замену сын Дмитрия Черышева после трёхходовки партнёров и не совсем удобного паса Романа Зобнина, на замахе убрал двух защитников команды Саудовской Аравии, подработал мяч и с левой ноги пробил в ближнюю девятку.

«Вот это сотворил. Какие нервы надо иметь, чтобы появиться на поле и воспользоваться первым же шансом, и далеко не самым очевидным», — на сей раз у экрана остановился кореец, произносивший фамилию автора гола как Тсер Йи Тсеф.

На результативный кивок Дзюбы в середине второго тайма в пресс-центре реагировали уже куда эмоциональнее. Прямая трансляция из столицы увлекала гораздо больше, чем пресс-конференции с участием Фернандо Йерро и Серхио Рамоса, на которой большая часть вопросов была посвящена неожиданной отставке Хулена Лопетеги с поста главного тренера «красной фурии» за день до старта турнира.

«Идеальное сочетание отличного навеса с фланга, открывания в штрафной нападающим и удара в противоход вратарю», — внезапно выступил в роли одного из комментаторов волонтёр из Петербурга, явно симпатизировавший нападающему.

В компенсированное ко второму тайму время разговоры уже сводились к тому, что если россияне продолжат реализовывать каждый второй момент у чужих ворот на турнире, то соперникам не поздоровится. Во многом поспособствовал этому еще один красивейший мяч в исполнении Черышева.

«Вот, кто может стать открытием чемпионата мира. У Дениса полный порядок с техникой и поставлен удар, а этих двух компонентов вкупе со скоростью вполне достаточно, чтобы начать удивлять», — заявил корреспондент испанской радиостанции, явно не в первый раз наблюдавший за фланговым хавбеком «Вильярреала».

«Черчесов не просто угадал с заменами, он сумел сместить акценты в нападении. После выхода на поле Дзюбы защита просто растерялась. Да, команда Хуана-Антонио Пицци много владела мячом и точнее пасовала, но это тот случай, когда преимущество не отражает происходившего на поле в принципе, — выступал в качестве эксперта для журналистов ESPN мужчина в белой рубашке с американским английским.

Сделав паузу на идеальный удар со штрафного в исполнении Александра Головина, репортёр повернулся к камере со словами: «Что и требовалось доказать! Этот мальчик — настоящий уникум, он создал четыре гола из пяти, и прогрессирует бешеными темпами».

Не стеснялся петь дифирамбы полузащитнику армейцев и его немецкий коллега, явно оставшийся под впечатлением не столько от итогового результата, сколько от увиденного на поле: «Все, что мне приходит на ум, глядя на игру этой сборной России, это наличие у неё будущего. Головин — русский Дэвид Бекхэм и я буду очень рад, если он сможет вывести свою команду в плей-офф. С учетом потерь, которые случились, — имею в виду травмы Георгия Джикии, Виктора Васина, Александра Кокорина, а теперь и Алана Дзагоева, — это будет сродни подвигу».