В матче открытия чемпионата мира по футболу 2018 года сборная России разгромила национальную команду Саудовской Аравии со счётом 5:0.

Голами в составе российской команды отметились Юрий Газинский (12-я минута), дважды Денис Черышев (43-я и 91-я), Артём Дзюба (71-я) и Александр Головин (95-я минута).

Видеообзор матча открытия ЧМ-2018 по футболу Россия — Саудовская Аравия

Следующий матч сборная России сыграет с национальной командой Египта 19 июня в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что футболистам сборной России приготовили торт в честь победы над Саудовской Аравией.