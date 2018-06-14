Футболистам сборной России приготовили торт в честь победы над Саудовской Аравией в матче открытия чемпионата мира 2018 года.

«На ужине — торт в честь победы», — говорится в сообщении пресс-службы команды в Twitter.

Cборная России cо счётом 5:0 разгромила команду Саудовской Аравии в матче открытия ЧМ-2018.

Ранее Юрий Жирков заявил, что матч с Саудовской Аравией не был простым для сборной России.