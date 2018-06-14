Жирков заявил, что матч с Саудовской Аравией не был простым для сборной России

Полузащитник сборной России по футболу Юрий Жирков прокомментировал победу над Саудовской Аравией в матче открытия чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Не сказал бы, что матч с Саудовской Аравией получился лёгким. Они тоже хорошо играли, неплохо контролировали мяч и создали пару опасных моментов у наших ворот. Остаётся только разобрать эту встречу и наши ошибки в обороне», — заявил Жирков.

Он отметил, что после матча главный тренер команды, Станислав Черчесов, назвал игроков молодцами и призвал сыграть так же в следующих матчах.

«Волнение перед игрой? Коленки не тряслись. Хотя определённое волнение не могло не присутствовать, ведь матч открытия чемпионата смотрел весь мир. Но мы с эмоциями справились», — добавил футболист.

Ранее Александр Головин заявил, что не считает себя героем матча с Саудовской Аравией.