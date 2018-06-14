Стал известен стартовый состав сборной России на матч ЧМ-2018 с Саудовской Аравией

Сборная России по футболу обнародовала стартовый состав на матч первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с Саудовской Аравией.

Станислав Черчесов сделал выбор в пользу следующих 11 футболистов:

— вратарь — Игорь Акинфеев;

— защитники: Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Илья Кутепов, Юрий Жирков;

— полузащитники: Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Головин, Александр Самедов, Алан Дзагоев;

— нападающий — Фёдор Смолов.

Матч Россия — Саудовская Аравия начнётся в 18:00 мск.

Ранее сборная России по футболу прибыла в Лужники на матч-открытие домашнего чемпионата мира с Саудовской Аравией.