Сборная России по футболу приехала в Лужники на матч с Саудовской Аравией

Сборная России по футболу прибыла в Лужники на матч-открытие домашнего чемпионата мира с Саудовской Аравией.

Матч Россия — Саудовская Аравия начнётся в 18:00 мск.

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил убеждение, что чемпионат мира 2018 года в России станет лучшим в истории мировых первенств.