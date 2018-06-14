Инфантино: футбол послужит объединению всех людей на Земле

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира 2018 года в России.

«Я с нетерпением жду начала первенства, которое является самым лучшим спортивным событием. Во время соревнований подобного масштаба об игре говорят повсюду, обсуждают прошедший накануне матч, живут эмоциями. Сейчас в мире сложилась такая ситуация, когда нам просто необходимо ощутить единство всех людей на Земле, и, мне кажется, именно футбол послужит этой цели», — заявил Инфантино в интервью RT.

Он также обозначил задачу ФИФА на предстоящем ЧМ-2018.

«К сожалению, сейчас хватает людей, которые враждуют, пытаются внести раскол. Но наша первостепенная задача — противостоять этому. Магия футбола объединяет людей, и именно благодаря ему мы имеем возможность посылать миру сигналы, призывать к единству. А мундиаль — это шанс во всей красе показать такую страну, как Россия, где живут 150 млн человек, которые рады принять у себя гостей со всей планеты. Поэтому именно это первенство будет иметь особое значение», — заключил Инфантино.

Ранее Джанни Инфантино заявил, что голкипер сборной СССР и московского «Динамо» Лев Яшин был не просто игроком, а иконой и легендой мирового футбола.