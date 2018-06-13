Инфантино назвал Яшина иконой и настоящей звездой мирового футбола

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что голкипер сборной СССР и московского «Динамо» Лев Яшин был не просто игроком, а иконой и легендой мирового футбола.

«Лев Яшин был не просто футболистом, а иконой и настоящей звездой мирового футбола. Мой отец всегда рассказывал удивительные истории об этом прекрасном вратаре, который спасал ворота в самых тяжёлых ситуациях», — приводит слова Инфантино РИА Новости.

Яшин признан лучшим вратарём XX века по версии ФИФА и по сей день является единственным голкипером, удостоенным престижной премии «Золотой мяч».

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин не приедет на открытие ЧМ-2018.