Овечкин не приедет на открытие ЧМ-2018

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, сообщил, что россиянин не сможет посетить матч открытия чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

«Овечкин не сможет приехать на открытие турнира, он приедет в Россию только после 23 июня. Сейчас у него ряд мероприятий, связанных с победой «Вашингтона», включая церемонию награждения НХЛ по итогам сезона», — приводит слова Чистякова ТАСС.

В матче открытия ЧМ-2018 сыграют сборные России и Саудовской Аравии. Встреча состоится 14 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 18:00.

Ранее сообщалось, что оргкомитет «Россия-2018» пригласит Овечкина на матч открытия ЧМ по футболу.