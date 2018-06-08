Оргкомитет «Россия-2018» пригласит хоккеиста Овечкина на матч открытия ЧМ по футболу

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил приглашение на матч открытия чемпионата мира по футболу.

«В ближайшее время мы будем связываться с Овечкиным по посещению им матча открытия, но точная информация станет известна чуть позже», — приводит слова Сорокина ТАСС.

Он отметил, что оргкомитет будет рад видеть Овечкина на матче между сборными России и Саудовской Аравии.

«Представление Кубка Стэнли на мероприятиях чемпионата мира остаётся только на усмотрение Овечкина. Официально мы такого не планировали», — добавил Сорокин.

Овечкин является послом чемпионата мира.

Ранее Смолов заявил, что все футболисты сборной России хотят, чтобы ЧМ поскорее начался.