«Черчесов верит в этих игроков»: как в России отнеслись к публикации итогового состава сборной на ЧМ-2018

В итоговый состав сборной России на домашний чемпионат мира попали все сильнейшие отечественные футболисты. Такую точку зрения высказал вице-премьер Виталий Мутко. Он также призвал болельщиков доверять главному тренеру команды Станиславу Черчесову. В свою очередь Дмитрий Черышев порадовался за попадание в ростер сына Дениса, известный тренер Борис Игнатьев указал на исключение из заявки молодых Фёдора Чалова и Александра Ташаева, а Аркадий Дворкович оказался расстроен отсутствием в составе Дмитрия Комбарова и Дениса Глушакова.

«Я разочарован и шокирован»

Объявление итоговой заявки сборной России на домашний чемпионат мира получилось несколько неожиданным, ведь изначально планировалось, что Черчесов назовёт пятерых лишних в понедельник на пресс-конференции. Но тренерский штаб решил сыграть на опережение, и для Романа Нойштедтера, Константина Рауша, Сослана Джанаева, Фёдора Чалова и Александра Ташаева тренировка в Новогорске в воскресенье стала последней на данный момент в составе сборной. Разумеется, указанные футболисты после этого с прессой общаться желанием не горели, но Нойштедтер предельно корректно прокомментировал сложившуюся ситуацию в своём Twitter.

«К сожалению, тренер решил не включать меня в итоговую заявку на чемпионат мира. Конечно, я разочарован и шокирован. На сто процентов постараюсь просто принять это. Желаю сборной России всего наилучшего, а также избежать травм», — написал защитник.

Unfortunately the coach decided to not nominate me for the final World Cup squad. Of course I’m shocked and disappointed. I am 100% fit and was ready to give it all. All the best to the team and no injuries! #dawaipic.twitter.com/7YvOTu56NU — Roman Neustädter (@romainnewton33) 3 июня 2018 г.

А вот вице-премьер Виталий Мутко подробно прокомментировал выбор Черчесова. Политик призвал доверять главному тренеру сборной.

«Состав определён, это наши лучшие игроки на данный момент. Ребята понимают, что им предстоит важнейший турнир в их жизни, в жизни российского футбола, вопросов по самоотдаче не будет. Они ответственно готовятся. Хочется пожелать им удачи, спокойствия, чтобы они помнили: за ними стоит огромная армия болельщиков, которая поддерживает их», — приводит слова Мутко ТАСС.

Вице-премьер призвал общественность поддержать сборную России менее чем за две недели до начала домашнего мундиаля.

«Очень важно, чтобы главный тренер доверял своим футболистам. У него должен быть с подопечными контакт, тогда они поймут его видение игры. Так давайте дадим Черчесову возможность попробовать с этой командой порадовать болельщиков, пожелаем им удачи. Тренерский штаб очень серьёзно работал — за футболистами в клубах наблюдали, а не просто так вызвали на сбор. Сейчас сборной нужно полностью выложиться на предстоящем чемпионате», — сказал Мутко.

Порадовал его и тот факт, что в итоговом составе национальной команды оказалось достаточно много молодых футболистов.

«Наша сборная ответственно отнесётся к играм, а уровень футбола, его качество — второй вопрос. У нас много молодёжи, рассчитываю, что основной костяк этой команды пришёл надолго — как минимум, на ближайшие пять-восемь лет. Эти парни будут определять будущее нашего футбола, как внутри России, так и в сборной. Желаю им реализовать свой потенциал», — добавил Мутко.

В свою очередь депутат Госдумы и бывший тренер сборной России Валерий Газзаев также призвал довериться Черчесову и отметил, что наставник национальной команды несёт ответственность за её результат.

«Всё-таки главный тренер определяет круг кандидатов, а у специалистов и журналистов может быть другое мнение, но я абсолютно поддерживаю решение главного тренера. Он определяет круг кандидатов и тех игроков, которые будут выступать на чемпионате мира, и именно главный тренер несёт полную ответственность за результат и выступление тех людей, на которых он сделал ставку. Отбор футболистов всегда был, есть и будет позицией главного тренера, только он решает, кто окончательно будет готовиться к чемпионату мира. Значит, Черчесов верит в этих людей, в их готовность к турниру и несёт ответственность за достижения сборной», — заявил Газзаев.

«Всё справедливо»

В то время как некоторые грустили по поводу вылетевших из заявки футболистов, многие радовались за оставшихся в ней игроков. Например, наставник «Локомотива» Юрий Сёмин радовался за братьев Миранчуков.

«Всё справедливо, правильно, люди из команды-чемпиона должны быть в сборной. Миранчуки провели очень хороший сезон, поэтому заслуженно попали в окончательную заявку, — цитирует ТАСС Сёмина.

А известный тренер Дмитрий Черышев не мог не порадоваться за сына Дениса, который долгое время не вызывался в сборную, но в итоге примет участие в домашнем мундиале.

«Для меня это очень почётно, как для отца Дениса. Я был в нём уверен, знал, что он приложит максимум для достижения этой цели. А сомнения — удел слабых. Нужно быть всегда уверенным в себе», — отметил специалист.

Черышев-старший также заявил, что сборной России по силам пробиться в плей-офф ЧМ.

«Эта цель для команды вполне реальна. Сейчас все занимаются обсуждением турнирных раскладов, но в ребят нужно просто верить. К чемпионату мира сборная подойдёт в хорошем состоянии, а в матче с Австрией подопечные Черчесова явно выглядели уставшими и зажатыми. На мундиале мы увидим совершенно другую команду», — добавил тренер.

А президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев поздравил с попаданием в итоговый состав Артёма Дзюбу, который вторую часть сезона на правах аренды провёл в составе «канониров».

«Арсенал» внёс большой вклад в попадание Дзюбы в состав сборной. Он хороший футболист и знал, что получит у нас игровую практику. Он её получил, доказал всё своей игрой, и тренеры сборной взяли его на чемпионат мира. Для меня было абсолютно ожидаемо его попадание в окончательный состав. Дзюба это заслужил. Думаю, он принесёт пользу нашей сборной», — подчеркнул Аджоев.

Russian squad for the FIFA World Cup 2018 @FIFAWorldCup in English pic.twitter.com/e6RogmCDRF — Сборная России (@TeamRussia) 3 июня 2018 г.

«Тренерский штаб делал выбор не наобум»

Эксперты же с выбором Черчесова по большей части согласились. Так, известный тренер Михаил Гершкович признался, что полностью одобряет кадровые решения тренерского штаба сборной.

«Чалова и Ташаева вызвали в сборную впервые, как молодых и перспективных. Рауш, наверное, просто приболел, поэтому и остался вне заявки. Тренерский штаб делал выбор не наобум, а основываясь на имеющейся у них информации, в том числе медицинской. Что касается Нойштедтера, то он сыграл с Францией, но надёжности сборной не прибавил. На мой взгляд, он не сильнее Андрея Семёнова и Ильи Кутепова. Это футболисты приблизительно одного уровня. Наверняка, Черчесов также принял во внимание коммуникационный фактор. Возможно, у Нойштедтера проблемы в этой области», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

А вот другой тренер и бывший президент «Торпедо» Борис Игнатьев посетовал на отсутствие в списке молодых Чалова и Ташаева.

«Не вижу больших перспектив у нашей сборной, выиграть чемпионат мы вряд ли сможем, зато есть шанс построить команду на годы вперёд. Александр и Федор, по крайней мере, могли понюхать пороха крупных турниров, почувствовать каково это — находиться в составе сборной. Атмосферу в раздевалке они, думаю, тоже не испортили бы», — предположил специалист.

А вот с решением Черчесова исключить из состава Константина Рауша Игнатьев полностью согласился.

«А зачем нам столько крайних защитников? Всё равно кому-то придётся сидеть на скамейке. На левом фланге у нас помимо Юрия Жиркова и Фёдора Кудряшова есть ещё и Черышев. Если бы Рауш тоже оказался в итоговой заявке, сразу два человека на этой позиции оставались бы в запасе. К тому же Кудряшов может сыграть и на фланге при схеме в четыре защитника и в центре обороны при расстановке с пятью», — напомнил тренер.

Не вызвало вопросов у Игнатьева и исключение из итоговой заявки Сослана Джанаева.

«Не могу сказать, как Джанаев мог выглядеть в сборной, поскольку за неё он практически не играл. В составе есть Андрей Лунёв и Игорь Акинфеев, которые на постоянной основе играют в своих клубах. За позицию третьего вратаря боролись Владимир Габулов и как раз Джанаев. Черчесов решил взять Габулова, поскольку он имеет гораздо больше международного опыта. Это дискуссионный вопрос, но, думаю, тренерский штаб сделал правильный выбор», — добавил Игнатьев.

Наконец, заместителя председателя правительства Аркадия Дворковича огорчило отсутствие в итоговой заявке Дмитрия Комбарова и Дениса Глушакова, хотя они изначально попали лишь в резерв сборной.

«Был бы рад, если бы в состав попали друзья — Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров, но тренеру нужно доверять, он отвечает за результат». — сказал Дворкович в эфире программы «Все на матч».