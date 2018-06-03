Газзаев: Черчесов несёт полную ответственность за выступление сборной России на ЧМ-2018 по футболу

Депутат Госдумы Валерий Газзаев прокомментировал окончательную заявку сборной России на чемпионат мира по футболу 2018 года.

«Всё-таки главный тренер определяет круг кандидатов, а у специалистов, журналистов сегодня могут быть совсем другие мнения, но я абсолютно поддерживаю решение главного тренера. Он определяет круг кандидатов и тех игроков, которые будут выступать на чемпионате мира, и именно главный тренер несёт полную ответственность за результат и выступление тех игроков, которых он оставил», — приводит слова Газзаева ТАСС.

Депутат отметил, что отбор футболистов всегда был, есть и будет позицией главного тренера и только он решает, кто окончательно будет готовиться к мировому первенству.

«Значит, тренер верит в этих людей, в их готовность к турниру и несёт ответственность за достижения сборной», — добавил Газзаев.

На групповом этапе мундиаля подопечные Станислава Черчесова встретятся со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Ранее был обнародован окончательный состав сборной России на ЧМ-2018 по футболу.