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Мутко прокомментировал окончательную заявку сборной России на ЧМ-2018 по футболу

3 июня 2018, 15:57

Вице-премьер России Виталий Мутко поделился мнением об окончательной заявке сборной России на чемпионат мира по футболу 2018 года.

«Состав определён, это наши лучшие игроки на данный момент. Эти ребята понимают, что им предстоит важнейший турнир в их жизни, в жизни российского футбола, вопросов по самоотдаче не будет», — приводит слова Мутко ТАСС.

Он подчеркнул, что футболисты сборной России ответственно готовятся, и пожелал им удачи и спокойствия.

«Пусть они помнят, что за ними стоит огромная армия болельщиков, которая переживает за них, поддерживает их», — добавил Мутко.

Он также отметил важность доверия к футболистам наставника сборной Станислава Черчесова. По словам вице-премьера, тренерский штаб очень серьёзно работал, а сама команда ответственно отнесётся к играм.

Ранее Газзаев заявил, что Черчесов несёт полную ответственность за выступление сборной России на ЧМ-2018 по футболу.


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