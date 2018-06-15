«Такое мало кто мог предсказать»: как встретили разгромную победу сборной России в матче открытия ЧМ-2018

Игра сборной России в матче открытия чемпионата мира — 2018 стала подарком для всех болельщиков. Так охарактеризовала итоги встречи с командой Саудовской Аравии вице-премьер по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец. Солист группы «Чайф» Владимир Шахрин по итогам встречи решил написать новую песню на мотив своего хита «Аргентина — Ямайка 5:0», а экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер назвал автора одного из голов Артёма Дзюбу «супер-Дзюбой». В свою очередь, президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал об интересе «Ювентуса» к Александру Головину, а отец оформившего дубль Дениса Черышева Дмитрий назвал себя самым счастливым человеком на свете.

«Я просил, чтобы пятый отправили»

Крупная победа сборной России над Саудовской Аравией надолго войдёт в историю отечественного футбола. Конечно, болельщики ждали успеха от подопечных Станислава Черчесова, но не могли и предположить, что хозяева чемпионата мира возьмут верх в столь убедительном ключе. 5:0. Такой счёт невольно вызвал ассоциации с матчем Аргентина — Ямайка, который состоялся в рамках ЧМ-1998. По его мотивам знаменитый хит написал солист группы «Чайф» Владимир Шахрин. После победы сборной России певец задумался о создании новой композиции.

«Уходит боль, уходит боль, Россия — Саудовская Аравия — 5:0. Я просил, чтобы пятый отправили. Молодцы, порадовали старца», — отметил Шахрин в своём Instagram.

Всем позитива от лидера группы "Чайф" Владимира Шахрина 😁 pic.twitter.com/gItjmqpVLA — Сборная России (@TeamRussia) 14 июня 2018 г.

Активно комментировал игру с Саудовской Аравией и экс-форвард сборной Англии Гари Линекер, который в настоящий момент является экспертом на британском телевидении. На Twitter Линекера подписаны более 7 млн человек. Бывший спортсмен активно комментировал и происходящее на поле в «Лужниках». Например, Артёма Дзюбу в одном из своих постов он назвал «супер-Дзюбой», а Черышева сравнил с «глазурью на торте».

The Cheryshev on the icing on the cake. — Gary Lineker (@GaryLineker) 14 июня 2018 г.

Радовался успеху национальной команды и известный российский коллега Линекера Дмитрий Губерниев. После матча он поздравил с победой Черчесова, а в составе сборной России персонально отметил Александра Головина.

«Головин сегодня — мой герой! Ждём ещё отличной игры за сборную и перехода в «Ювентус». Вперёд», — написал Губерниев в Instagram.

При этом после товарищеского матча с командой Турции (1:1) комментатор сетовал, что сборная дойдёт до чемпионата мира «пешком», и сравнивал игру подопечных Черчесова с майонезом.

«Это такое счастье!»

Остались довольны игрой российской сборной и в руководстве страны. Например, первый зампред Госдумы, бывший президент Олимпийского комитета России Александр Жуков признался, что и представить не мог, что матч завершится с таким счётом.

«Прекрасный матч, очень важная победа. Не у всех так получается в домашних турнирах, а тут... Скажу честно, я ждал от футболистов успеха, но не думал, что они смогут выиграть с таким счётом. Да такое вообще мало кто мог предсказать», — приводит слова Жукова ТАСС.

При этом экс-глава ОКР выразил сожаление по поводу травмы Алана Дзагоева.

«Прекрасно сыграл Черышев, вышедший на замену. Достойно выглядел и Дзюба. А вот за Дзагоева очень обидно. Получить травму на старте чемпионата мира... Такое случается, понятно, и тут каждый бы уходил с поля со слезами на глазах», — добавил парламентарий.

Ольга Голодец, которая недавно заняла пост вице-премьера по вопросам культуры, спорта и туризма, осталась в восторге от церемонии открытия турнира.

«Это такое счастье! Нам впервые доверили проведение чемпионата мира, были приложены огромные усилия, чтобы всё хорошо организовать. Огромные надежды возлагались именно на это открытие, и команда преподнесла подарок. Такая игра не может оставить равнодушным ни одного болельщика. Что покажет сборная на турнире? Давайте посмотрим, мы все за неё болеем», — заявила Голодец.

В свою очередь, ранее занимавший этот пост Виталий Мутко признался, что гордится российскими футболистами.

«Видно, что ребята первые минут 20 волновались, а потом... Горжусь ими, поздравляю, но это первый матч, турнир только начинается, нужно двигаться дальше. Я говорил, что у нас неплохая команда, хотя понятно, что сегодня она играла не с грандом. И всё-таки матч открытия чемпионата мира уравнивал шансы соперников. К сожалению, травму получил Дзагоев. Понятно, что это спорт, такое случается», — подчеркнул Мутко.

Пожелания скорейшего выздоровления Алану передал и министр спорта Павел Колобков.

У Алана Дзагоева предварительно повреждение мышц задней поверхности бедра. Сроки лечения будут определены по итогам предстоящего МРТ.

Здоровья, Алан! pic.twitter.com/IY6PSxpFhr — Сборная России (@TeamRussia) 14 июня 2018 г.

«Сегодня на поле вышла та сборная России, которую мы все хотим видеть всегда. Поздравляю ребят с блестящей победой в матче открытия чемпионата мира, уверен, она вдохновит их на новые спортивные подвиги. Мне очень жаль, что из-за травмы не сможет продолжать участвовать в чемпионате Алан Дзагоев, желаю ему как можно скорее вернуться на поле», — сказал Колобков.

А пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что президент после игры не извинялся перед наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом за разгромную победу.

«Это эмоции! За победу в спорте не извиняются», — приводит «Говорит Москва» слова Пескова.

«Сборная может отметить победу стаканом кефира»

В свою очередь эксперты восприняли победу сборной России по-разному. Некоторые отмечали, что игра команды была далеко от идеала, другие восхищались действиями подопечных Черчесова, но итоговым результатом остались довольны все, в том числе лучший бомбардир в истории сборной Александр Кержаков.

«Случилось то, что должно было произойти. Главный фактор успеха — хорошая реализация моментов. У Саудовской Аравии неплохие футболисты, индивидуально оснащённые, но командной игры в исполнении соперника я не увидел. Мы же играли и создавали моменты. Первый гол раскрепостил нашу сборную. Саудовская Аравия играла до забитого мяча. Они не рассчитывали пропустить так быстро. Радость Черчесова после третьего гола оправдана. Я сам переживал за то, как ребята справятся с психологическим давлением. Был риск, что они попадут в яму, но команда поймала кураж, к тому же футболистов гнали вперёд трибуны», — приводит слова Кержакова Sportbox.

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А другой бывший игрок отечественной национальной дружины Александр Мостовой как раз сделал упор на слабости Саудовский Аравии, а не силе сборной России.

«Я давным-давно говорил, что из группы мы должны выйти. Не стоит обращать внимания на крупную победу, так как играли с одной из самых слабых команд чемпионата.Можно сказать, Россия шесть раз ударила — пять раз забила. Первые три мяча саудиты вообще сами себе «привезли»: обрезали, падали, спотыкались.

Ну и 5:0 — неплохой задел. Выделить можно Черышева и Головина, который хорошо смотрелся в середине поля. И замены были удачные, ребята — молодцы. Черчесова до этого критиковали, так как игры не было. Но мы говорили, что не нужно судить сборную по итогам товарищеских матчей, так как контрольные игры — это одно, а чемпионат мира — совершенно другое», — цитирует Мостового «Чемпионат»

Согласился с ним известный эксперт Александр Бубнов, который подчеркнул, что матч в целом получился посредственным, а Игорь Акинфеев мог не выходить на поле по причине слабости соперника.

«Первые слова Черчесова в раздевалке должны быть такие: «Нам нужно как можно скорее забыть этот матч». Отбросив эмоции, игра получилась довольно посредственной. Если посчитать технико-тактические действия, то сборная России наиграла где-то между тройкой и четверкой. Есть футболисты, которые отличились индивидуально: это Черышев, оформивший дубль, и Головин, отдавший две голевые передачи и забивший в концовке. К обороне почти нет претензий, хотя могли пропустить.

Но в целом на фоне такой слабой Саудовской Аравии Игорь Акинфеев мог и не выходить на поле», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Более взвешенную точку зрения высказал экс-голкипер сборной Руслан Нигматуллин. Он отметил, что Черчесов правильно подготовил сборную к турниру.

«Сегодня вечером сборной можно порадоваться победе, отметить её стаканом кефира на базе в Новогорске, а с завтрашнего дня планомерно готовиться к матчу с Египтом, который состоится уже 19 июня. То, что сборная России сегодня бежала, даёт надежду, что подготовка к турниру была спланирована правильно, и задача вывести команду на пик к ЧМ выполнена. Задача Черчесова — не затыкать хэйтеров, а приносить радость в каждый дом, что он и сделал сегодня. Он в силах принести людям ещё больше радости, для этого нужно добиться положительных результатов в следующих матчах», — Нигматуллин.

«Головин был просто бесподобен»

Радовались успеху сборной и руководители ведущих российских клубов. Президент «Спартака» Леонид Федун отметил, что Черчесов выбрал правильную тактику на матч открытие.

«Поначалу у игроков сборной был мандраж. Но класс наших футболистов гораздо выше, чем у Саудовской Аравии. Хотя было видно, что они очень техничные и сыгранные. Но правильная тактика и замены привели к тому, что наша команда выиграла. Почему-то если Россия проигрывает, все начинают говорить, что соперник был сильный, а если выигрывает — утверждают: оппонент ничего из себя не представлял. Да, сборная не играла в тотальный контроль, но если бы начала это делать, попала бы под контратаки саудитов. За два тайма у России было всего две невынужденные потери, не вспомню, когда такое происходило в последний раз», — рассказал Федун в интервью «Чемионату».

А президент ЦСКА Евгений Гинер признался, что ему «не стыдно» за футболистов армейского клуба, представленных в сборной, и отметил, что «ничего не думает» по поводу ухода Головина из ЦСКА после чемпионата мира.

В свою очередь игрой Александра остался восхищён и руководитель действующего чемпиона страны «Локомотива» Илья Геркус.

«Мне показалось, лучшим всё-таки был Головин. Он был настоящим мотором команды. Был её сердцем. Отдал бы номинацию ему, если бы голосовал. Считаю, Головин был просто бесподобен», — приводит слова Геркуса «Газета.Ru».

К слову, Геркус смотрел игру в компании с известным комедиантом Сергеем Светлаковым. По крайней мере, после матча в Instagram президента «Локомотива» появилось совместное фото с шоуменом, на котором сам Геркус показывает в камеру пять пальцев, а Светлаков, известный болельщик «Локомотива», ноль.

А наставник железнодорожников и бывший главный тренер сборной Юрий Сёмин остался впечатлён атмосферой на стадионе во время матча открытия.

«Потрясающая атмосфера в «Лужниках», всё четко распланировано, столько людей пришло, они получили громадное удовольствие, иностранцы увидели, как Россия умеет встречать гостей. Уверен, чемпионат мира в России получится самым лучшим в истории футбола», — сказал Семин.

Другой бывший наставник национальной команды Валерий Газзаев выразил уверенность, что крупная победа придаст сборной «уверенности в будущем».

«Перед игрой сказала Дзюбе, что он забьёт»

Ну а пожалуй, главными героями матча стали Черышев и Головин. За футболиста «Вильярреала» особенно радовался его отец известный отечественный тренер Дмитрий Черышев.

«Я самый счастливый человек на свете. Когда сын забивает в первой и такой важной игре на домашнем чемпионате мира, да ещё и делает дубль — это счастье», — признался Черышев-старший.

К слову Черышевы стали первыми отцом и сыном, забивавшими за сборную России.

За Головина же радовались не только родные и близкие, но и первый тренер футболиста Александр Плясунов, занимавшийся с игроком ещё в Калтане. Специалист заявил, что после матча с Саудовской Аравией вопрос с отъездом Головина в Европу является практически решённым.

«Ждал от Саши такой яркой игры. По контрольным матчам видел, что он один из немногих в команде, кто готов к чемпионату мира. Был уверен, что он будет вести игру, организовывать её, как разрушать, так и созидать.

Считаю, после такого матча его переезд в Европу — дело времени.

Вся мысль атаки сборной была в руках у Саши. Он организовывал наступление, бился за каждый мяч. Не хочу обидеть авторов голов, но там оставалось только голову подставлять после передач Головина: филигранные навесы, мастерство высокого класса. Если вся сборная будет отдаваться игре, как Головин, можно ждать результат даже лучше, чем выход из группы», — заявил тренер.

А посол чемпионата мира Виктория Лопырёва, принимавшая участие в церемонии открытия турнира, рассказала, как напророчила гол Артёму Дзюбе.

«Артём мне теперь должен. После церемонии открытия я проходила мимо раздевалки сборной России. Ребята проследовали навстречу, первым поздоровалась с Черышевым, а следом шёл Дзюба. Я пожала ему руку и пожелала удачи, сказала, что он забьёт сегодня, я это чувствовала. Как видите, не успел Артём выйти на замену, как поразил ворота соперника», — цитирует Лопырёву «Р-Спорт».

Порадовался за сборную и полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, который в мае неожиданно не попал даже в расширенный состав национальной команды. Несмотря на это, футболист признался, что всё равно переживает за подопечных Черчесова.

«С победой, Россия! Вовлекайте жён, детей, друзей, врагов, всех! И болеем за Родину! Мне жаль, что меня нет рядом с ребятами, но я люблю свою страну и буду поддерживать всегда и во всем» — написал Глушаков в своем Instagram.