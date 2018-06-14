«Находимся на правильном пути»: что говорили на пресс-конференции после матча Россия — Саудовская Аравия

Крупная победа над Саудовской Аравией в матче открытия чемпионата мира по футболу показала, что сборная России находится на верном пути. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер хозяев мундиаля Станислав Черчесов. Он также рассказал, почему решил выпустить на поле Дениса Черышева, и прокомментировал травму Алана Дзагоева. При этом наставник арабской команды Хуан Антонио Пицци признался, что его команде теперь необходимо «оправиться от тяжёлого удара».

Сборная России по футболу триумфально дебютировала на домашнем чемпионате мира. В игре, открывшей мундиаль, подопечные Станислава Черчесова забили пять безответных мячей в ворота Саудовской Аравии. Дублем отметился Денис Черышев, ещё по голу на свой счёт записали Юрий Газинский, Артём Дзюба и Александр Головин.

Однако этот успех стоил российской команде одного из лидеров: в середине первого тайма травму получил полузащитник Алан Дзагоев. Хавбек ЦСКА схватился за заднюю поверхность бедра и рухнул на газон. А вместо него на изумрудный газон «Лужников» вышел будущий герой встречи — Черышев.

«Не многие команды располагают футболистами калибра Дзагоева»

После матча на вопросы журналистов ответил главный тренер сборной команды Станислав Черчесов. Наставник российского коллектива был предельно спокоен и не похож на человека, команда которого только что одержала первую победу за последние восемь месяцев.

— Вас уже успели поздравить с победой?

— Мне звонил президент страны. Поздравил, просил передать всем футболистам спасибо за игру и продолжать в том же духе.

— Считаете ли вы, что эта победа стала ответом тем людям, которые критиковали вас на протяжении последних двух лет?

— Мы не собираемся кому-то отвечать или затыкать рты. Просто выполняем свою работу.

— Какое состояние у Дзагоева?

— Пока ничего не известно. Но, судя по всему, боль была настолько сильная, что он не мог бежать. Как подсказывает опыт, травма может быть достаточно неприятной. Завтра он пройдёт медобследование. Дождёмся его результатов и потом сделаем официальное заявление. Не хотелось бы потерять Дзагоева. Не многие команды — участницы турнира располагают футболистами такого калибра.

—Наверняка подобный успех способен вскружить голову некоторым футболистам. Придётся ли вам сбивать с них спесь перед игрой с Египтом?

— Не думаю. Мы понимаем, для чего мы здесь собрались. Этот матч дал старт чемпионату мира, но на нём он не заканчивается. Мы набрали три очка, забили пять мячей, но ничего не окончено. С таким же успехом мы могли бы сыграть вничью. Ничего бы не изменилось. На Кубке конфедераций мы тоже победили в первой встрече, но потом не вышли из группы.

— Что показал сегодняшний матч?

— Мы находимся на правильном пути. Следующий шаг — Египет. Завтра сможем посмотреть, что они из себя представляют. Как мы говорили ранее, соперники у нас идут по нарастающей. Грядущий поединок будет на порядок сложнее предыдущего. Кроме того, пока до конца неизвестно относительно участия Салаха в матче. Необходимо понимать, что египетская сборная с ним и без него, — это разные команды.

— Сборная России — команда с самым низким положением в рейтинге ФИФА из выступающих на чемпионате. Но только что она провела невероятный матч. Неужели вы и ваши игроки на протяжении последнего времени специально вводили всех в заблуждение, показывая невзрачную игру?

— Водить столько людей за нос слишком сложно —даже для российских футболистов. Мы прекрасно понимали, что нас ждёт. Сложно показывать хороший футбол, но сделать это в нужный момент ещё сложнее. Мы планомерно готовились к турниру, занимались отбором игроков. А сейчас думаем только о втором матче.

— Кажется, что вы были предельно расслаблены, несмотря на статус поединка.

— Не думаю, что на моё настроение повлияют результаты сегодняшней встречи. От победы ничего не меняется. Иногда выступление национальной команды доставляет болельщикам радость, иногда — нет. Вчера и сегодня я был довольно расслаблен. Мы работаем и планомерно следуем к достижению своей цели. Мне нечего напрягаться.

Футболисты сборной России

Reuters

— Такая уверенная победа в стартовом матче мундиаля может сыграть злую шутку с футболистами. Не считаете, что им лучше поскорее забыть результат этой встречи?

— Лучше, если нас будут поздравлять, чем говорить, как плохо мы сыграли. Нам не стоит забывать, что мы одержали победу, но нужно просто отставить этот успех в сторону. Наверное, в одночасье невозможно забыть матч открытия домашнего чемпионата мира. У нас нет кнопки «стоп». Сейчас футболистам достаточно дать провести ужин вместе, пообщаться. А уже завтра мы соберёмся на тренировке и начнём готовиться к следующему противнику.

— В этом матче стартовый состав команды претерпел минимальные изменения по сравнению с игрой с Турцией. Вы определились с основой коллектива?

—У нас нет основного состава. Есть только стартовый. Завтра мы соберёмся, оценим наше выступление, а при выборе игроков на следующую встречу будем отталкиваться от нашего будущего соперника. Кроме того, если кто-то всё же наденет корону, то мы незамедлительно примем меры. У нас вместительные стадионы. Там найдётся место для каждого.

— Главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци сказал, что сборная России сегодня не показала ничего нового в своей игре. Согласны?

— Отчасти. Пицци для меня очень сильный и уважаемый тренер. Я понимаю, что он имел в виду. Мы так же прессинговали, выигрывали единоборства, умело использовали стандарты. Думаю, он не заметил того, что мы играли более компактно и агрессивно. При этом хочу пожелать ему успехов в грядущих матчах.

— После травмы Дзагоева напрашивался выход на поле Алексея Миранчука, но вы сделали выбор в пользу Черышева. Это было продумано?

— Черышев сегодня появился на поле не случайно. Я знал, что он может усилить игру. Он обладает скоростью и индивидуальными качества. Вчера я общался с Денисом. Мы обсудили с ним некоторые вопросы, а сегодня он отблагодарил страну двумя голами. Я верю во всех своих игроков, как в самого себя.

— А как объясните появление на поле Дзюбы и тот факт, что вы отдали ему честь после гола?

— Я не делал этого. Мы отдали её друг другу. Вы сами видели, в каком состоянии находится Дзюба. Он сам прекрасно понимает, что существует большая разница между ним образца чемпионата мира и Кубка конфедераций. Не использовать хорошие качества игрока — неправильно. Но турнир долгий. Видимо, сегодня мы уже лишились одного игрока.

— Какие сильные стороны вы можете ответить у своего будущего оппонента — национальной команды Египта?

— У Египта есть множество хороших игроков, которых мы знаем и изучаем. Это и защитники из «Вест Бромвича» (Габр и Хегази. — RT) и Эль-Нени из «Арсенала». При этом нельзя не отметить вклад Эктора Купера.

«Никогда не чувствовал ничего подобного»

Помимо главного тренера, на вопросы журналистов ответил один из героев встречи. Черышев рассказал о своих эмоциях после победы над Саудовской Аравией и признался, что не расстраивается из-за того, что начинает матч на скамейке запасных.

— Опишите свои эмоции после победы в матче открытия чемпионата мира?

— Я счастлив, что мы одержали верх, а я смог помочь команде. Рад за свою семью, потому что они поддерживали меня на протяжении всей карьеры, когда я получал травмы. Я посвящаю им этот результат.

Футболист сборной России Денис Черышев

Reuters

— После дубля в стартовой встрече мундиаля, можете ли вы сказать, что ваша мечта сбылась?

— Я никогда не чувствовал ничего подобного. Я сейчас очень счастлив.

— Вас не раздражает, что вы не попадаете в стартовый состав сборной?

— Я всегда уважаю решение тренера. Не имею право обижаться. Если он решит выпустить меня на одну минуту, я обязан выложиться на все 100%. Я очень доволен, что попал в заявку на мундиаль. Хочется работать, чтобы команда побеждала и дальше. Это самое главное.

— Как опишите свой первый гол в ворота Саудовской Аравии?

— Всё произошло очень быстро. Я оказался в такой ситуации, в которой мне пришлось обыгрывать двоих защитников соперника. Всё получилось. Очень рад, что удалось забить.

«Сборная России не смогла нас удивить»

Результат матча также прокомментировал и тренер проигравшей команды. Хуан Антонио Пицци рассказал о причинах разгромного поражения от сборной России и выразил мнение, что хозяевам мундиаля не удалось преподнести сюрпризов его коллективу.

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— Как вы думаете, тот факт, что матч проходил перед 80 тыс. российских болельщиков, повлиял на результат?

— Да, это был сложный матч. Нам противостояли хозяева чемпионата. Мы не смогли сделать то, хотели, а наш противник использовал возможности для того, чтобы добиться крупной победы. Теперь нам необходимо оправиться от этого тяжёлого удара и разобраться в этой ситуации.

— В чём вы видите причины разгромного поражения?

—Мы пытались играть в свой футбол, а я старался донести свою идею до игроков. Но я не могу контролировать всё. При этом я продолжаю верить в своих футболистов, и считаю, что мы сможем лучше сыграть в следующей встрече.

— Вы обладаете отличным послужным списком. В 2016 году вы привели сборную Чили к победе в Кубке Америки. В ходе этого матча вам не казалось, что команда Саудовской Аравии не соответствует вам?

— Я не согласен. Я видел, насколько эти футболисты прибавили с того момента, как мы начали работать вместе. Сегодняшняя игра не является для меня показателем силы коллектива. Я вижу много вещей, которые мы должны и способны изменить. Нам нужно сосредоточиться на следующей игре. Сделать необходимые выводы и выступить в ней более успешно.

— Судя по результату, Станиславу Черчесову удалось приготовить вам несколько сюрпризов.

— Я не считаю, что соперник чем-либо нас удивил. Они играли так же, как в матчах с Францией, Бразилией и Испанией. Они мало контролировали мяч, много ошибались в центре поля и делали ставку на забросы в штрафную. Я думаю, причиной поражения является то, что мы выступили ниже своих возможностей.