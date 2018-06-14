Замена Дзагоева на Черышева стала самой ранней в истории сборной России на ЧМ

Сборная России по футболу провела рекордно раннюю замену в истории выступлений национальной команды на чемпионатах мира.

Полузащитник Денис Черышев сменил Алана Дзагоева уже на 24-й минуте матча открытия домашнего чемпионата мира 2018 года с Саудовской Аравией.

Прежде самой ранней заменой в сборной России был выход Дмитрия Сычёва вместо Алексея Смертина на 34-й минуте игры с Бельгией на мундиале 2002 года.

Ранее сообщалось, что Сергей Игнашевич вошёл в пятёрку самых возрастных полевых игроков в истории ЧМ.