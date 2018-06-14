Игнашевич вошёл в пятёрку самых возрастных полевых игроков в истории ЧМ

Защитник сборной России Сергей Игнашевич вошёл в пятёрку самых возрастных полевых игроков чемпионатов мира.

Игнашевич вышел в стартовом составе сборной России в матче ЧМ-2018 с Саудовской Аравией. На момент матча ему исполнилось 38 лет и 335 дней.

Россиянин занял четвёртое место среди всех полевых игроков чемпионатов мира. Первое место принадлежит камерунцу Роже Милла (42 года 39 дней), второе — аргентинцу Анхелю Лабруне (39 лет 260 дней), третье — англичанину Стэнли Мэтьюзу (39 лет 145 дней).

Абсолютный рекорд принадлежит колумбийскому вратарю Фариду Мондрагону, который играл в матче ЧМ-2014 с Японией в возрасте 43 лет и трёх дней.

Игнашевич также обновил собственный рекорд, став самым возрастным футболистом в истории сборной России.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.