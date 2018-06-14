Черышев признан лучшим игроком матча Россия — Саудовская Аравия

Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев признан лучшим игроком матча открытия чемпионата мира с командой Саудовской Аравии.

Черышев вышел на замену на 24-й минуте вместо получившего травму Алана Дзагоева и отметился двумя забитыми мячами на 43-й и 91-й минутах.

Сборная России разгромила Саудовскую Аравию в матче открытия ЧМ-2018 по футболу.