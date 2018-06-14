Сборная России разгромила Саудовскую Аравию в матче открытия ЧМ-2018

Сборная России по футболу нанесла крупное поражение национальной команде Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира.

Итоговый счёт встречи — 5:0 в пользу российской сборной.

Голами отметились Юрий Газинский (12-я минута), дважды Денис Черышев (43-я и 91-я), Артём Дзюба (71-я) и Александр Головин (95-я минута).

RT вёл прямую трансляцию матча.

Следующий матч сборная России сыграет с национальной командой Египта 19 июня в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев стал первым футболистом в истории чемпионатов мира, которому удалось забить мяч в матче открытия турнира после выхода на замену.