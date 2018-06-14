Черышев стал первым футболистом в истории ЧМ, забившим в матче открытия после выхода на замену

Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев стал первым футболистом в истории чемпионатов мира, которому удалось забить мяч в матче открытия турнира после выхода на замену.

Черышев на 24-й минуте вышел на поле вместо Алана Дзагоева и на 43-й минуте отличился после передачи Романа Зобнина.

Ранее Артём Дзюба забил гол за сборную России спустя минуту после выхода на замену.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.